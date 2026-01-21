Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo em meio a investigação

247 - Julio Casares anunciou nesta quarta-feira (21) sua renúncia ao cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. A decisão ocorre após ele já ter sido afastado da função pelo Conselho Deliberativo e antes da votação dos sócios que definiria se o dirigente seria destituído em definitivo ou reconduzido ao comando do clube.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para investigar um suposto esquema de venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi. A apuração envolve ex-dirigentes e pessoas ligadas à antiga gestão do clube.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 3ª DPPC (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra três investigados. Entre eles estão Douglas Schwartzmann, que atuou como diretor-adjunto das categorias de base, Mara Casares, ex-diretora feminina, cultural e de eventos, e Rita de Cássia Adriana Prado, apontada como possível intermediária no esquema.

Durante as diligências, a polícia informou ter encontrado na residência de Mara Casares R$ 20 mil em dinheiro, além de “farta documentação” e um computador. Ela é ex-mulher de Julio Casares, que estava afastado da presidência do clube no momento da operação. Em nota, a defesa afirmou que Mara foi “surpreendida com o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão em sua residência” e destacou que ela “mantém a sua postura irrestrita de colaborar amplamente para a elucidação dos fatos perquiridos”. Os advogados acrescentaram ainda que “a lisura de seus atos será comprovada ao longo da investigação policial”.

Douglas Schwartzmann não foi localizado pelos agentes, pois está fora do país. Seus filhos receberam a equipe policial. A defesa criticou a ação e declarou: “A busca realizada na presente data — justamente quando as autoridades tinham prévia ciência de que Douglas estaria fora do país — tem a finalidade única de constrangê-lo, uma vez que tal medida foi totalmente inócua”.

Rita de Cássia Adriana Prado também não foi encontrada no endereço informado. Familiares relataram que ela atualmente reside em outro local. Ainda assim, a Polícia Civil informou ter apreendido, no imóvel visitado, anotações consideradas relevantes para a investigação.

Em nota oficial, o São Paulo Futebol Clube afirmou que “é vítima neste caso e vai contribuir com as autoridades na investigação”, reforçando que acompanha os desdobramentos do inquérito conduzido pela Polícia Civil.

Repercussão online cresceu após denúncias de corrupção

Dados do Google Trends mostram repentino e grande aumento de pesquisas pelo nome de Julio Casares a partir do fim do ano de 2025.