Justiça reabre processo contra ex-jogador do Vasco por violência sexual

247 - A Justiça brasileira reabriu o processo contra o ex-jogador do Vasco Dimitri Payet por violência sexual, após novas alegações feitas por sua ex-companheira, Larissa Ferrari. A investigação retorna ao Judiciário com base em denúncias que incluem agressões físicas, psicológicas e sexuais, além de possíveis danos morais, conforme noticiado pelo Metrópoles.

O caso voltou a ganhar andamento após repercussão internacional, com destaque do jornal francês L’Équipe, que apontou a retomada das investigações envolvendo o atleta, que atuou pelo Vasco entre 2023 e 2025.

De acordo com a denúncia, Larissa Ferrari afirma que manteve um relacionamento com Payet entre agosto de 2024 e março de 2025, período em que, segundo ela, ocorreram episódios de violência. A denunciante relata que o ex-jogador teria praticado “violência física, psicológica e sexual”, além de adotar comportamentos descritos como “humilhantes e violentos”.

Ainda conforme os relatos, Larissa afirma ter se sentido “emocionalmente violada” durante o relacionamento.

Em abril de 2025, Payet negou as acusações. O ex-atleta declarou que a relação foi consensual e afirmou que o vínculo entre ambos era “pautado pela prática sadomasoquista”.

O processo foi reaberto com base em alegações de danos morais, envolvendo supostas “atitudes e comentários degradantes”. O caso seguirá sob análise da Justiça, que deverá decidir se a ação avançará para julgamento.