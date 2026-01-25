Learner Tien atropela Medvedev e se torna a sensação do Australian Open

247 – O norte-americano Learner Tien, de apenas 20 anos, transformou a Rod Laver Arena e o complexo de Melbourne Park em palco de uma afirmação fulminante neste domingo (25), ao atropelar o russo Daniil Medvedev por 6-4, 6-0 e 6-3 e avançar às quartas de final do Australian Open pela primeira vez na carreira. Em uma partida marcada por domínio técnico e mental, Tien ainda precisou lidar com um sangramento no nariz logo nos primeiros minutos, mas não permitiu que o episódio quebrasse seu ritmo.

As informações são da Reuters, que descreveu a apresentação do jovem como uma desmontagem completa de Medvedev, três vezes finalista do torneio, e ressaltou o contraste com o duelo entre ambos no Australian Open do ano passado, quando fizeram uma épica batalha de cinco sets que durou quase cinco horas. Desta vez, Tien encerrou o confronto em 1h42, em desempenho de alta precisão e agressividade.

Sangramento no nariz não freia início avassalador

O drama apareceu cedo. Apenas 10 minutos após o início do confronto, Tien pediu atendimento médico, colocou lenços no nariz e passou por oito minutos de tratamento. O intervalo, porém, não diminuiu a imposição do americano, que já havia começado em alta rotação: quebrou o saque de Medvedev no primeiro game e consolidou a vantagem antes mesmo do atendimento.

Ao retornar, Tien seguiu atacando com consistência, sustentando trocas de bola intensas e conduzindo o russo a situações desconfortáveis. Segundo a Reuters, Medvedev aparentou estar “completamente perdido” em diversos ralis, enquanto o americano se mantinha firme no plano de jogo, encontrando ângulos e acelerando no momento certo.

Primeiro set decidido no detalhe, com golpe de efeito

Apesar de o placar sugerir equilíbrio no set inicial, o controle foi do americano. Tien manteve o saque sob controle e fechou a parcial em 6-4 com um winner de forehand na paralela, um golpe que, de acordo com a Reuters, deixou Medvedev resmungando consigo mesmo durante a troca de lados. O gesto, simbólico, apontava para a frustração crescente do russo diante de um adversário que não dava brechas.

A partir dali, o jogo passou a ter um único dono.

“Pneu” histórico e Medvedev sem respostas

O segundo set foi um massacre. Tien abriu 4-0 com duas quebras e aumentou a sensação de impotência do adversário, que, segundo a Reuters, chegou a questionar irritado sua equipe técnica sobre o que poderia fazer para conter a avalanche. Não encontrou solução.

Com cobertura impecável de quadra, Tien acumulou winners, foi preciso nas subidas à rede e neutralizou tentativas de mudança de rota de Medvedev — inclusive quando o russo apelou ao saque-e-voleio. O resultado foi um 6-0 que entrou para a estatística: Medvedev perdeu um set por “pneu” pela primeira vez em partidas de Grand Slam, conforme relatado pela Reuters.

Terceiro set repete roteiro, mas russo reage tarde

O início do terceiro set manteve o padrão. Tien usou o drop shot com eficiência, abriu 3-0 em apenas 11 minutos e seguiu empurrando Medvedev para trás. Em dado momento, o russo encontrou algum alcance e converteu seu primeiro break point para fazer 4-2, quando erros não forçados começaram a aparecer do lado americano.

Ainda assim, Tien não deixou o controle escapar. Sustentou o saque nos momentos decisivos e fechou em 6-3, eliminando o cabeça de chave e impondo a Medvedev sua primeira derrota na temporada, segundo a Reuters.

“Parece incrível”, diz Tien após o maior triunfo da carreira

A classificação levou Tien a um patamar que poucos alcançam tão cedo. Ele celebrou a conquista e o significado de avançar em Melbourne, um ambiente que descreve como especial. "Parece incrível. É tão especial conseguir isso, especialmente aqui, onde é sempre tão especial para mim voltar e jogar todos os anos", afirmou. Em seguida, reforçou o peso do objetivo traçado para 2026: "Este é um grande objetivo para mim este ano e eu estou super feliz... todo ano tem sido tão especial voltar e jogar diante de uma torcida assim, com tanta energia e apoio".

A Reuters também registrou um dado geracional: a vitória fez de Tien o mais jovem a chegar às quartas do Australian Open desde Nick Kyrgios, em 2015.

Próximo desafio: Alexander Zverev nas quartas

A nova sensação do torneio já tem compromisso definido. Tien enfrentará o alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de chave, que avançou ao vencer Francisco Cerundolo por 6-2, 6-4 e 6-4. O confronto colocará frente a frente a experiência de um favorito ao título e a ascensão de um jovem que, em poucos dias, passou de promessa a protagonista do Australian Open.

O que a vitória revela sobre Tien e o momento de Medvedev

O triunfo de Tien não foi apenas uma surpresa estatística: ele mostrou capacidade de impor um plano de jogo claro, variar alturas e velocidades e sustentar intensidade por quase duas horas, mesmo após um imprevisto físico. Além disso, o número citado pela Reuters — 33 winners — aponta para um desempenho não apenas sólido, mas ofensivo, de quem não venceu esperando o erro, e sim construindo o ponto.

Do lado de Medvedev, ficou exposta a dificuldade em encontrar soluções ao longo do jogo, especialmente contra um canhoto — um tipo de adversário que, segundo a Reuters, historicamente tem incomodado o russo em Grand Slams. A frustração com a equipe e a ausência de resposta em quadra reforçaram a dimensão do golpe: não foi uma queda por detalhe, mas por superioridade do outro lado da rede.