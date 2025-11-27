Lula lança universidade do esporte: "todo mundo precisa só de uma chance"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (27), durante cerimônia no Palácio do Planalto, o envio ao Congresso Nacional dos projetos que criam a Universidade Federal Indígena (Unind) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

A iniciativa, apresentada como um marco para ampliar o acesso ao ensino superior público, integra a estratégia do Executivo de fortalecer políticas educacionais voltadas a setores historicamente marginalizados. Foi nesse contexto que Lula dedicou parte de seu discurso a defender a criação da universidade do esporte, ressaltando a necessidade de garantir condições para o desenvolvimento de talentos em todas as regiões do país.

Em sua fala, o presidente criticou a dependência do “milagre individual” na trajetória de atletas brasileiros. “A gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente”, afirmou. Citou exemplos de nomes consagrados que avançaram por esforço próprio, sem apoio estrutural. “Onde estava o Estado para ajudar as pessoas a fazerem mais? A serem mais?”, questionou.

Segundo Lula, a UFEsporte nasce para oferecer formação científica e técnica a jovens atletas e profissionais do setor. “A pessoa nasce com aquele dom. O que precisa é ter chance”, disse, ao mencionar desigualdades que impedem muitos talentos de se desenvolverem. Ele citou a falta de equipamentos básicos e até dificuldades alimentares enfrentadas por parte da população. “Essas pessoas terão muito menos chances de serem atletas de alto rendimento. E de quem é o papel? É do Estado”, declarou.

Ao comentar a participação do setor privado, o presidente foi direto. “A iniciativa privada é maravilhosa, muito boa, mas ela só entra no jogo quando o cara já é famoso. Ela não quer pagar. Ela quer ganhar”, afirmou, defendendo que governos municipais, estaduais e federais assumam a responsabilidade de incentivar a prática esportiva desde a base.

Lula lembrou que a ideia inicial era criar uma universidade voltada apenas ao futebol, mas o projeto foi ampliado. “O esporte é mais do que futebol. Onde um capoeirista como eu vai ter chance se não tiver universidade do esporte?”, ironizou. Ele enfatizou que o objetivo é formar profissionais capazes de tornar o Brasil mais competitivo internacionalmente, conhecendo e aplicando experiências de excelência de outros países.

O presidente destacou ainda a importância da inclusão de pessoas com deficiência no esporte. “Tem gente que acha que pessoas com deficiência não podem praticar nada. Temos que despertar uma coisa chamada ‘orgulho pessoal’”, disse. Para ele, o esporte oferece mais do que pódios: “Não é só medalha de ouro, de prata ou de bronze. É medalha de dignidade, de respeito, de decência, de orgulho pessoal”.

Lula afirmou que os locais das duas universidades já estão definidos, embora ainda dependam de conversas finais antes do anúncio oficial. Segundo o presidente, a expectativa é de que as obras sejam inauguradas no ano que vem.

Os grupos técnicos responsáveis pelo desenho acadêmico e administrativo da Unind e da UFEsporte atuarão ao longo de 2026. As duas instituições devem iniciar suas atividades em 2027, integrando-se à rede de universidades federais e ampliando oportunidades de formação em áreas estratégicas para o país.