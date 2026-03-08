Novorizontino e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista em final neste domingo; confira onde assistir
Verdão joga pelo empate após vencer a ida por 1 a 0, enquanto Novorizontino aposta em campanha perfeita em casa na final
247 - A decisão do Campeonato Paulista de 2026 será definida neste domingo (08), quando Novorizontino e Palmeiras se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos distintos para o duelo decisivo.
O Palmeiras entra em campo com vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0. Com esse resultado, o time alviverde precisa apenas de um empate para conquistar o título estadual. Já o Novorizontino terá de vencer para reverter a desvantagem e tentar conquistar um título inédito na competição.
Histórico do confronto
Novorizontino e Palmeiras já se enfrentaram 32 vezes em competições oficiais. O retrospecto é amplamente favorável ao time da capital paulista, que soma 19 vitórias, contra cinco triunfos do Novorizontino e oito empates.
Apesar da vantagem histórica, os encontros mais recentes indicam maior equilíbrio. Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu três vezes, o Novorizontino ganhou duas e houve um empate. Um dos resultados mais marcantes ocorreu nesta edição do Campeonato Paulista, quando o Novorizontino venceu por 4 a 0 jogando em casa.
Força do Novorizontino como mandante
O desempenho do Novorizontino em seu estádio é um dos principais fatores que alimentam a confiança do clube para a decisão. A equipe venceu os seis jogos disputados em casa no Campeonato Paulista, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos.
A campanha também inclui vitórias importantes na fase eliminatória contra adversários tradicionais como Santos e Corinthians. No setor ofensivo, o principal destaque é o atacante Robson, autor de sete gols na competição.
Uma das incertezas para a partida é a presença do meia Rômulo, que pode ficar fora do confronto por questões contratuais.
Provável escalação do Novorizontino:
Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui, Vinícius Paiva e Rômulo; Robson.
Técnico: Enderson Moreira.
Palmeiras chega em bom momento
O Palmeiras chega à decisão embalado por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu sete dos últimos dez jogos somando partidas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.
No estadual, o time conquistou oito vitórias em 11 partidas. No entanto, o desempenho como visitante apresenta oscilações, com duas vitórias e duas derrotas fora de casa, além de dois gols marcados e cinco sofridos.
Uma das dúvidas para o confronto é o atacante Vitor Roque, que está em processo de recuperação física e pode começar a partida no banco de reservas.
Provável escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira.
Estatísticas na competição
O Novorizontino marcou 18 gols e sofreu 11 em dez partidas disputadas no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras anotou 15 gols e sofreu oito em 11 jogos.
Entre os destaques individuais, Rômulo soma cinco gols e três assistências na competição pelo Novorizontino. No Palmeiras, o atacante Vitor Roque registra dois gols e uma assistência.
Onde assistir
A final entre Novorizontino e Palmeiras terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.
TV: Record TV e TNT
Streaming: Cazé TV (YouTube) e HBO Max
Ficha técnica
Partida: Novorizontino x Palmeiras
Competição: Campeonato Paulista 2026 – Final
Data: domingo (08)
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
Arbitragem
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro
VAR: José Cláudio Rocha Filho
Expectativa toma conta dos torcedores na internet
Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador. Termos ligados ao confronto entre Novorizontino e Palmeiras, como horário do jogo, escalações e transmissão ao vivo, passaram a aparecer com maior frequência entre as pesquisas feitas por torcedores ao longo deste domingo (08), refletindo o clima de expectativa para a decisão do Campeonato Paulista.