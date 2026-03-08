Novorizontino e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista em final neste domingo; confira onde assistir

247 - A decisão do Campeonato Paulista de 2026 será definida neste domingo (08), quando Novorizontino e Palmeiras se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos distintos para o duelo decisivo.

O Palmeiras entra em campo com vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0. Com esse resultado, o time alviverde precisa apenas de um empate para conquistar o título estadual. Já o Novorizontino terá de vencer para reverter a desvantagem e tentar conquistar um título inédito na competição.

Histórico do confronto

Novorizontino e Palmeiras já se enfrentaram 32 vezes em competições oficiais. O retrospecto é amplamente favorável ao time da capital paulista, que soma 19 vitórias, contra cinco triunfos do Novorizontino e oito empates.

Apesar da vantagem histórica, os encontros mais recentes indicam maior equilíbrio. Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu três vezes, o Novorizontino ganhou duas e houve um empate. Um dos resultados mais marcantes ocorreu nesta edição do Campeonato Paulista, quando o Novorizontino venceu por 4 a 0 jogando em casa.

Força do Novorizontino como mandante

O desempenho do Novorizontino em seu estádio é um dos principais fatores que alimentam a confiança do clube para a decisão. A equipe venceu os seis jogos disputados em casa no Campeonato Paulista, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos.

A campanha também inclui vitórias importantes na fase eliminatória contra adversários tradicionais como Santos e Corinthians. No setor ofensivo, o principal destaque é o atacante Robson, autor de sete gols na competição.

Uma das incertezas para a partida é a presença do meia Rômulo, que pode ficar fora do confronto por questões contratuais.

Provável escalação do Novorizontino:

Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui, Vinícius Paiva e Rômulo; Robson.

Técnico: Enderson Moreira.

Palmeiras chega em bom momento

O Palmeiras chega à decisão embalado por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu sete dos últimos dez jogos somando partidas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

No estadual, o time conquistou oito vitórias em 11 partidas. No entanto, o desempenho como visitante apresenta oscilações, com duas vitórias e duas derrotas fora de casa, além de dois gols marcados e cinco sofridos.

Uma das dúvidas para o confronto é o atacante Vitor Roque, que está em processo de recuperação física e pode começar a partida no banco de reservas.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Estatísticas na competição

O Novorizontino marcou 18 gols e sofreu 11 em dez partidas disputadas no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras anotou 15 gols e sofreu oito em 11 jogos.

Entre os destaques individuais, Rômulo soma cinco gols e três assistências na competição pelo Novorizontino. No Palmeiras, o atacante Vitor Roque registra dois gols e uma assistência.

Onde assistir

A final entre Novorizontino e Palmeiras terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.

TV: Record TV e TNT

Streaming: Cazé TV (YouTube) e HBO Max

Ficha técnica

Partida: Novorizontino x Palmeiras

Competição: Campeonato Paulista 2026 – Final

Data: domingo (08)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador. Termos ligados ao confronto entre Novorizontino e Palmeiras, como horário do jogo, escalações e transmissão ao vivo, passaram a aparecer com maior frequência entre as pesquisas feitas por torcedores ao longo deste domingo (08), refletindo o clima de expectativa para a decisão do Campeonato Paulista.