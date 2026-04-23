Operário recebe Fluminense na estreia tricolor na Copa do Brasil; confira onde assistir

247 - Operário-PR e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo marca a estreia do time carioca na competição, enquanto a equipe paranaense chega embalada após avançar desde as fases iniciais. O confronto de volta está previsto para o dia 12 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Operário iniciou sua trajetória na segunda fase do torneio e eliminou Betim, Capital-DF e Londrina para chegar até aqui. Apesar da recente derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, que encerrou uma sequência de 19 jogos invictos na temporada, o desempenho em casa segue sólido: o time ainda não perdeu como mandante em 2026, acumulando cinco vitórias e seis empates.

Para o confronto, o técnico Luizinho Lopes tem apenas uma dúvida no ataque. Pablo se recupera de uma lesão na coxa e pode desfalcar a equipe, o que abriria espaço para a manutenção de Caio Dantas entre os titulares. No meio-campo, o retorno de Índio, após cumprir suspensão, reforça o time.

Do outro lado, o Fluminense chega após encerrar uma sequência negativa de quatro jogos sem vitória ao bater o Santos por 3 a 2 no último domingo (20). A equipe comandada por Luis Zubeldía, no entanto, deve atuar com formação alternativa, priorizando compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores na próxima semana.

Alguns dos principais nomes do elenco sequer viajaram para o Paraná. O meia Savarino, destaque recente da equipe, e o jogador Bernal ficaram fora da delegação, indicando uma estratégia de preservação física.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Prováveis escalações

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes): Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Alisson); Serna, Canobbio e Castillo (John Kennedy).

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo o interesse crescente do público pelo confronto entre Operário-PR e Fluminense na abertura da quinta fase da Copa do Brasil.