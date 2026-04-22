"Se a segurança dos jogadores da seleção nacional nos EUA for garantida, viajaremos para a Copa do Mundo", diz ministro do Irã

247 - A participação da seleção do Irã na Copa do Mundo 2026 ainda não está assegurada, apesar de o país já ter garantido vaga no torneio. A definição dependerá de uma decisão do governo iraniano, segundo declarou o ministro do Esporte, Ahmad Donyamali. Segundo o jornal O Globo, o tema ganhou relevância diante do cenário de cessar-fogo e das tensões envolvendo os Estados Unidos, nação que sediará os jogos da equipe iraniana na fase de grupos.

"Se a segurança dos jogadores da seleção nacional nos EUA for garantida, viajaremos para a Copa do Mundo", disse Donyamali em entrevista à agência Tasnim. Ele acrescentou que a decisão final caberá ao governo e ao Conselho Supremo de Segurança Nacional. O ministro também indicou que a equipe deverá estar preparada caso a participação seja confirmada, reforçando a necessidade de planejamento diante do cenário de incerteza.

Pedido de mudança de sede

No mês anterior, a Federação de Futebol do Irã solicitou à Fifa a transferência das partidas para fora dos Estados Unidos. A entidade máxima do futebol, no entanto, informou que o cronograma será mantido, descartando alterações de sede. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também afirmou que não há viabilidade logística para receber os jogos da equipe iraniana em território mexicano.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou estar "confiante" na participação do Irã no torneio, mesmo após comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que "não seria apropriado" que a seleção iraniana disputasse a competição.

O Irã está no Grupo G e tem estreia prevista para 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Bélgica no dia 21, também na cidade californiana. O último jogo da fase inicial será contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle. Caso avance para a fase eliminatória, a equipe seguirá atuando exclusivamente em território estadunidense.