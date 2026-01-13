Palmeiras libera Weverton para assinar contrato por três anos com Grêmio

247 - O Palmeiras liberou o goleiro Weverton sem custos para que ele assine contrato de três temporadas com o Grêmio, movimento que encerra uma negociação marcada por mudanças de rota e ruídos iniciais entre os clubes. A contratação atende a uma prioridade definida pela nova gestão gremista para a temporada de 2026.

A informação foi publicada pelo UOL, em reportagem da coluna de Danilo Lavieri, e detalha que Weverton já era um desejo antigo do Grêmio, com conversas iniciadas desde a troca de presidência no clube gaúcho. Em um primeiro momento, o Palmeiras demonstrou incômodo com a aproximação direta do Grêmio junto ao staff do atleta e sinalizou que não facilitaria a saída, mas o episódio acabou sendo considerado superado.

Do lado gremista, a avaliação interna é de missão cumprida no mercado. A busca por um goleiro experiente era tratada como prioridade absoluta, o que levou o clube a rever os planos iniciais de contrato. A proposta original previa um vínculo de um ano, com renovação automática por mais um, mas as negociações avançaram para um acordo de três temporadas com Weverton.

A situação no elenco também influenciou o desfecho. Gabriel Grando renovou com o Grêmio e passa a ser o reserva imediato do novo titular. A expectativa da comissão técnica é que o jovem goleiro consiga aproveitar a convivência diária para extrair o melhor do ex-jogador do Palmeiras. Com a chegada de Weverton, a tendência é que Volpi deixe o clube nesta janela de transferências.

Além do goleiro, o Grêmio também sondou outro nome do Palmeiras nesta janela. Atendendo a um pedido do técnico Luís Castro por um meia armador, o clube gaúcho procurou Raphael Veiga, ídolo palmeirense. As conversas, no entanto, não evoluíram e a negociação não avançou.

A movimentação desta terça-feira (13) consolida a estratégia do Grêmio de reforçar posições-chave com jogadores experientes, ao mesmo tempo em que redefine o planejamento do Palmeiras para a sequência da temporada.

Repercussão online

Dados do Google Trends revelam grande volume de buscas por informações acerca da situação do goleiro Weverton, na tarde desta terça-feira.