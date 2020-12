Personalidades condenam fala de Jorge Jesus sobre dizer que agora racismo está "na moda" (vídeo)

247 - O ex-treinador do Flamengo e atual do Benfica, Jorge Jesus foi duramente criticado após tentar diminuir as manifestações no esporte que rechaçam o racismo, com o argumento conhecido de que “se dizer o mesmo contra um branco, já não é racismo”.





A fala de Jorge Jesus diz respeito a mais um episódio racista visto nos campos de futebol. O auxiliar camaronês Pierre Webó, do Istanbul Basaksehir, sofreu ofensas proferidas por um árbitro nesta terça-feira, em jogo contra o PSG.

Veja a repercussão:

O conhecimento liberta. Saiba mais