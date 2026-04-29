Plataforma de integridade desenvolvida pela ANJL é destaque em encontro nacional de combate à manipulação de resultados

247 - A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) participou, nesta terça-feira (28), em Brasília, do II Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, em Brasília. Promovido pelo Ministério do Esporte (MESP), o evento reuniu autoridades públicas, especialistas, empresários e representantes do mercado de apostas esportivas.

Um dos destaques da programação foi a plataforma educacional elaborada pela ANJL, em conjunto com o MESP, voltada à conscientização de atletas de diversas modalidades esportivas sobre a importância do jogo íntegro.

A iniciativa, que contou com apoio técnico da Sportradar, visa ao enfrentamento dos casos de manipulação de resultados, que podem acontecer não só com atletas experientes, mas também com aqueles que ainda integram as categorias de base. Esse perfil, inclusive, é o mais suscetível à cooptação por criminosos.

“O objetivo da plataforma é alertar os atletas de que quem participa de esquemas de manipulação prejudica a sua carreira e todo o ecossistema esportivo, que perde credibilidade. Do lado dos apostadores, os mais prejudicados são os comprometidos com a integridade, que fazem as suas apostas de forma idônea e, depois, descobrem que foram enganados porque uma quadrilha interferiu naquele resultado”, resume Plínio Lemos Jorge, presidente da ANJL.

A programação do evento prevê abordagens diferenciadas para o tema, desde os sistemas de prevenção e monitoramento, que incluem tecnologias avançadas, até o trabalho das instituições de segurança pública, inclusive da Polícia Federal, nas investigações dos suspeitos.