MC Ryan declara à PF que ganha R$ 1,5 milhão por mês e nega crimes

247 - Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, declarou à Polícia Federal que sua renda mensal gira em torno de R$ 1,5 milhão. Durante depoimento, o cantor negou qualquer envolvimento em esquemas de crimes financeiros, no contexto de uma investigação que apura um possível esquema de lavagem de dinheiro no valor de R$ 1,6 bilhão, relacionado a apostas e rifas ilegais. A declaração foi dada no âmbito de uma investigação que também envolve outras figuras do meio do funk e do cenário digital, relata a Folha de São Paulo.

O funkeiro revelou à PF que as suas receitas provêm de fontes legais, como “patrocínios de bets legalizadas, shows, royalties de plataformas digitais” e de empresas próprias que operam no ramo musical. “Não tenho conhecimento da movimentação de valores em espécie ou criptoativos” envolvendo suas contas ou empresas, afirmou ele durante o interrogatório. Além disso, o cantor enfatizou que suas finanças são administradas de acordo com as obrigações fiscais, com a devida declaração à Receita Federal.

Ryan foi preso em 15 de abril de 2026, em uma ação que também resultou na detenção de outros envolvidos, como o MC Poze do Rodo e o empresário Raphael Sousa Oliveira, proprietário da página Choquei, além de outras 29 pessoas. De acordo com a investigação, o grupo seria responsável por movimentar uma grande quantia, incluindo cerca de R$ 790 milhões provenientes de apostas, facções criminosas e depósitos em dinheiro não identificado. A operação, que envolve ainda a lavagem de dinheiro de apostas ilegais, teve seu desdobramento em uma nova operação de combate a crimes financeiros.

Em seu depoimento, MC Ryan detalhou a estrutura de suas finanças, mencionando ser proprietário de várias empresas no setor musical, como a Bololo Records Entretenimentos e a Mc Ryan SP Produção Artística Ltda. O cantor também destacou ter bens significativos, incluindo imóveis e veículos de luxo, todos devidamente declarados à Receita Federal.

No que diz respeito às movimentações financeiras, o cantor afirmou que desconhece qualquer tipo de transação envolvendo dinheiro em espécie ou criptoativos, como o USDT. “Eu repasso quantias para colaboradores por questões operacionais bancárias, com reembolso posterior”, explicou ele. Além disso, em relação às microtransações via Pix, Ryan sugeriu que elas poderiam estar relacionadas a pagamentos por publicidade de apostas ou transferências feitas por fãs. O artista também admitiu o uso de contas de terceiros, mas alegou que isso é feito exclusivamente por limitações bancárias e sempre com compensação posterior.

A investigação também se aprofundou em movimentações financeiras e transações que apontam para a utilização de contas de terceiros, como forma de ocultação de valores. Em relação às empresas citadas no inquérito, Ryan afirmou não se lembrar de algumas delas, mas reconheceu que algumas podem estar ligadas a contratos de publicidade com casas de apostas. Quando questionado sobre uma transferência de R$ 4,4 milhões, que teria sido recebida por ele, o cantor explicou que se tratava da venda de um imóvel, uma transação que também foi devidamente declarada à Receita Federal.

A Operação Narco Bet, que deu origem a este novo desdobramento, investiga o esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas online, com destaque para o contador Rodrigo Morgado, que já havia sido preso em 2025. As investigações revelaram que ele teria atuado como intermediário nas transações ilegais, utilizando contas de terceiros e empresas como fachada para disfarçar a origem dos recursos.