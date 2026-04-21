Internet vaza foto do dono da Choquei na prisão

247 - Foi vazada na Internet a foto de identificação no sistema prisional de Raphael Sousa Oliveira, dono da página virtual Choquei. O registro foi capturado quando Oliveira deu entrada no sistema prisional de Goiás. Ele foi transferido na última sexta-feira para o Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia (GO). A foto foi também divulgada pelo site Metrópoles.

Oliveira está no presídio de segurança máxima após ser inicialmente preso na última quarta-feira. Segundo a Polícia Federal, a Choquei integra um esquema ilícito comandado pelo cantor MC Ryan SP, promovendo uma "lavagem de reputação" dos investigados. O cantor teria movimentado mais de R$ 260 bilhões. Oliveira teria recebido valores do esquema e promovido páginas de apostas virtuais ilegais. A organização criminosa é suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato digital.

A defesa de Oliveira alega que os valores recebidos decorrem de atividades publicitárias regulares.

Nesta terça-feira (21), a Choquei divulgou uma nota na qual nega que tenha mantido vínculo com organização criminosa. "A página CHOQUEI nunca manteve qualquer vínculo com organização criminosa, tampouco prestou serviços com finalidade diversa daquela inerente à sua atividade econômica lícita, consistente em publicidade e marketing digital, nos termos da legislação aplicável", diz o documento.

"No que se refere às pessoas mencionadas no contexto investigativo, esclarece-se que as relações profissionais existentes limitaram-se à prestação de serviços publicitários regularmente contratados, vinculados à divulgação de seus trabalhos artísticos, musicais e de suas atividades como influenciadores digitais, tal como ocorre e sempre ocorreu com diversos outros artistas, influenciadores e marcas atendidos ao longo de sua trajetória no mercado", acrescenta.