PSG bate Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

247 - Paris Saint-Germain conquistou neste sábado (30) o bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões da UEFA ao derrotar o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. A decisão foi disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Com a conquista da temporada 2025/26, o clube francês confirmou sua hegemonia recente no futebol europeu. Após levantar a taça em 2024/25 diante da Inter de Milão, o PSG voltou a vencer a principal competição do continente e se tornou, ao lado do Real Madrid, uma das únicas equipes a conquistar títulos consecutivos da Champions League no século XXI.

A decisão foi marcada pelo protagonismo de jogadores brasileiros. Pelo lado do PSG, o capitão Marquinhos teve atuação decisiva em momentos importantes da partida. Já pelo Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães acabou se tornando personagem do desfecho ao desperdiçar a cobrança que definiu o campeão.

Arsenal sai na frente com Havertz

O Arsenal começou a final em ritmo intenso e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Kai Havertz aproveitou uma jogada iniciada após um lance infeliz de Marquinhos, que tentou afastar a bola e acabou desviando em Trossard.

Com espaço para avançar, o atacante alemão conduziu até a área e finalizou com precisão na saída do goleiro Safonov, colocando os ingleses em vantagem.

O gol deu tranquilidade ao time comandado por Mikel Arteta, que passou a controlar as ações defensivas e dificultou as investidas do PSG durante a etapa inicial. A equipe francesa encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e ameaçou apenas em lances de bola parada.

Antes do intervalo, Havertz ainda teve a chance de ampliar a vantagem após uma boa troca de passes na entrada da área, mas Marquinhos se recuperou no lance e conseguiu bloquear a finalização.

Dembélé empata e recoloca PSG no jogo

O cenário mudou no segundo tempo. Aos 18 minutos, Khvicha Kvaratskhelia invadiu a área e foi derrubado por Piero Hincapié. O árbitro alemão Daniel Siebert assinalou pênalti sem hesitação.

Na cobrança, Ousmane Dembélé mostrou categoria e converteu, empatando a partida aos 20 minutos da etapa final. O gol devolveu confiança ao PSG e tornou a decisão ainda mais equilibrada.

Apesar do domínio territorial da equipe francesa em vários momentos, o empate persistiu até o fim do tempo regulamentar.

Prorrogação de tensão e poucas oportunidades

Os 30 minutos adicionais foram marcados mais pela cautela do que pela ousadia. O PSG manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle do jogo em chances concretas de gol.

O Arsenal apostou nos contra-ataques, porém também não conseguiu ser efetivo nas finalizações. O lance mais discutido ocorreu após uma reclamação dos ingleses por um possível pênalti durante a primeira etapa da prorrogação, sem que a arbitragem alterasse sua decisão.

Gabriel Magalhães desperdiça cobrança decisiva

Sem alterações no placar, a definição do campeão foi para as penalidades. Nas cobranças, o PSG levou a melhor e venceu por 4 a 3.

O momento decisivo aconteceu na quinta cobrança do Arsenal. Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, foi para a bola com a responsabilidade de manter os ingleses vivos na disputa, mas acabou chutando para fora.

O erro garantiu o título ao PSG e encerrou a decisão em Budapeste.