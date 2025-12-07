TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Esporte

      Rayssa Leal brilha em São Paulo e conquista seu quarto título da SLS

      Fenômeno do skate vence novamente o Super Crown e reafirma domínio no circuito mundial

      Rayssa Leal (Foto: Reprodução/X/@StreetLeague)

      247 - Rayssa Leal, uma das maiores referências do skate mundial, garantiu neste domingo (7) seu quarto título consecutivo da Skate Street League. A competição, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reuniu algumas das principais atletas da modalidade.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A conquista da jovem brasileira de 17 anos foi resultado de uma performance consistente ao longo do SLS Super Crown 2025. Rayssa voltou a demonstrar maturidade técnica e precisão em manobras decisivas, consolidando mais uma temporada histórica.

      Na final, a maranhense enfrentou adversárias de alto nível, entre elas a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica. Também estiveram na disputa suas compatriotas Liz Akama e Yuna Nakayama, além da australiana Chloe Covell, que compõem a elite mundial do skate street.

       

       

      Artigos Relacionados

      Tags