Rayssa Leal brilha em São Paulo e conquista seu quarto título da SLS
Fenômeno do skate vence novamente o Super Crown e reafirma domínio no circuito mundial
247 - Rayssa Leal, uma das maiores referências do skate mundial, garantiu neste domingo (7) seu quarto título consecutivo da Skate Street League. A competição, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reuniu algumas das principais atletas da modalidade.
A conquista da jovem brasileira de 17 anos foi resultado de uma performance consistente ao longo do SLS Super Crown 2025. Rayssa voltou a demonstrar maturidade técnica e precisão em manobras decisivas, consolidando mais uma temporada histórica.
Na final, a maranhense enfrentou adversárias de alto nível, entre elas a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica. Também estiveram na disputa suas compatriotas Liz Akama e Yuna Nakayama, além da australiana Chloe Covell, que compõem a elite mundial do skate street.