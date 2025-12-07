Rayssa Leal brilha em São Paulo e conquista seu quarto título da SLS

247 - Rayssa Leal, uma das maiores referências do skate mundial, garantiu neste domingo (7) seu quarto título consecutivo da Skate Street League. A competição, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reuniu algumas das principais atletas da modalidade.

A conquista da jovem brasileira de 17 anos foi resultado de uma performance consistente ao longo do SLS Super Crown 2025. Rayssa voltou a demonstrar maturidade técnica e precisão em manobras decisivas, consolidando mais uma temporada histórica.

Na final, a maranhense enfrentou adversárias de alto nível, entre elas a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica. Também estiveram na disputa suas compatriotas Liz Akama e Yuna Nakayama, além da australiana Chloe Covell, que compõem a elite mundial do skate street.

The moment she knew it was over 🤩 YOUR SLS 2025 SUPER CROWN CHAMPION @rayssalealsk8 🏆 pic.twitter.com/JTm0gG22Nn — Street League Skateboarding (@StreetLeague) December 7, 2025