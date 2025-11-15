Santos recebe o Palmeiras em duelo decisivo do Brasileirão

247 - O Santos enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro em um confronto determinante do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam ao clássico com objetivos diferentes, mas ambas tratam o duelo como crucial para a sequência da temporada.

As informações sobre horário, transmissão e prováveis escalações foram publicadas originalmente pelo Extra.

O jogo, adiado da 13ª rodada, será disputado neste sábado (15), às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV e do Premiere. A partida marca um momento de pressão para os donos da casa e de disputa direta por posições para o time alviverde.

Onde assistir

A transmissão ao vivo será feita pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Provável escalação do Santos

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda deve entrar em campo com:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Victor Hugo, Barreal; Guilherme e Neymar.

Provável escalação do Palmeiras

Sob direção de Abel Ferreira, o Palmeiras tende a iniciar o clássico com:

Carlos Miguel; Fuchs, Murilo, Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio, Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues (ou Flaco López).

Arbitragem

A partida terá a arbitragem de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Repercussão na internet

O clássico promete movimentar a rodada e pode alterar significativamente a disputa pelas primeiras posições do campeonato.