TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Esporte

      Santos recebe o Palmeiras em duelo decisivo do Brasileirão

      Clássico atrasado pela 13ª rodada define rumos distintos das equipes

      Palmeiras x Santos - Allianz Parque (05/11/2025) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

      247 - O Santos enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro em um confronto determinante do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam ao clássico com objetivos diferentes, mas ambas tratam o duelo como crucial para a sequência da temporada.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      As informações sobre horário, transmissão e prováveis escalações foram publicadas originalmente pelo Extra.

      O jogo, adiado da 13ª rodada, será disputado neste sábado (15), às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV e do Premiere. A partida marca um momento de pressão para os donos da casa e de disputa direta por posições para o time alviverde.

      Onde assistir

      A transmissão ao vivo será feita pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

      Provável escalação do Santos

      A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda deve entrar em campo com:

      Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Victor Hugo, Barreal; Guilherme e Neymar.

      Provável escalação do Palmeiras

      Sob direção de Abel Ferreira, o Palmeiras tende a iniciar o clássico com:

      Carlos Miguel; Fuchs, Murilo, Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio, Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues (ou Flaco López).

      Arbitragem

      A partida terá a arbitragem de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

      Repercussão na internet

      palmeiras-santos

      O clássico promete movimentar a rodada e pode alterar significativamente a disputa pelas primeiras posições do campeonato.

      Artigos Relacionados

      Tags