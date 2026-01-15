São Paulo recebe São Bernardo em duelo decisivo pelo Paulistão

247 - São Paulo e São Bernardo entram em campo na quinta-feira (15), às 21h45, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, na capital paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026. O confronto reúne equipes em momentos distintos na competição e coloca frente a frente um time pressionado pela necessidade de reação e outro embalado por uma estreia convincente.

Jogando diante de sua torcida, o São Paulo tenta dar resposta imediata após um início frustrante no estadual. A equipe comandada por Hernán Crespo foi derrotada por 3 a 0 pelo Mirassol na rodada inaugural e vai a campo em busca dos primeiros pontos no Paulistão. A expectativa é de uma postura mais agressiva, com maior presença ofensiva desde o início da partida.

No setor de ataque, Lucas Moura desponta como uma das principais esperanças do Tricolor. O jogador é visto como peça-chave para destravar o sistema ofensivo e conduzir o time a uma recuperação no campeonato, especialmente atuando em casa.

O São Bernardo, por sua vez, chega confiante ao Morumbi. O clube do ABC Paulista estreou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano e tenta manter o bom momento mesmo atuando fora de seus domínios. A equipe aposta na consistência coletiva e na eficiência do ataque para surpreender mais uma vez.

Entre os destaques do time visitante está Echaporã, autor de dois gols na primeira rodada. O atacante é a principal referência ofensiva da equipe e peça central na estratégia para explorar os espaços deixados pelo adversário.

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma HBO Max. A arbitragem será comandada por Murilo Tarrega Victor, com Márcio Henrique de Gois responsável pelo árbitro de vídeo.

Buscas online mostram expectativa regionalizada para o confronto

Dados do Google Trends mostram grande concentração de buscas pela partida nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com aumento de pesquisas ao longo da tarde desta quinta-feira (15).