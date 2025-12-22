Dirigentes do São Paulo viram alvo de inquérito por suspeita de desvios em vendas de atletas

247 - A gestão do São Paulo Futebol Clube passou a ser alvo de uma investigação policial que apura suspeitas de desvios financeiros em operações de venda de atletas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para verificar se dirigentes do clube do Morumbi teriam sido beneficiados com valores que, em tese, deveriam ter sido incorporados ao caixa da instituição. As informações são do UOL.

A apuração corre sob sigilo de Justiça e está a cargo do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou, em nota, que “as investigações estão em andamento pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, em segredo de Justiça, motivo pelo qual detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”.

De acordo com a apuração, o São Paulo é tratado como vítima das supostas irregularidades, que teriam sido praticadas por dirigentes e intermediários envolvidos nas negociações de atletas. A investigação busca esclarecer se houve apropriação indevida de recursos provenientes dessas transações, desviando verbas que deveriam beneficiar diretamente o clube.

O inquérito que trata das vendas de jogadores não tem relação com outro episódio recente envolvendo a descoberta de uma suposta comercialização irregular de ingressos de camarotes do MorumBis durante shows. Enquanto o caso das negociações de atletas teve origem na Polícia Civil, o esquema envolvendo entradas para eventos musicais deve ser alvo de investigação do Ministério Público nos próximos dias.

Ambos os episódios, no entanto, estão sob a condução do delegado Tiago Correia. Ele é o responsável pela investigação do acordo de patrocínio entre o Corinthians e a empresa Vai de Bet e, a pedido do Ministério Público, também deve assumir a apuração relacionada aos camarotes do estádio são-paulino.

Uma fonte ouvida pela reportagem indicou que há indícios considerados relevantes nas investigações, de natureza semelhante aos áudios que vieram a público no caso do suposto esquema clandestino de venda de ingressos para shows.

Essa mesma fonte defendeu que as apurações sigam de forma independente e reiterou que o São Paulo Futebol Clube é visto como parte prejudicada tanto no caso das negociações de atletas quanto no episódio dos camarotes.

A Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário de dirigentes e empresários que estariam envolvidos nas transações sob suspeita. A investigação também busca apurar se pessoas próximas a esses grupos teriam sido beneficiadas de alguma forma pelos supostos desvios.

Procurado, o São Paulo Futebol Clube declarou não ter sido oficialmente informado sobre a investigação. Em nota, o clube afirmou: “não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento” e acrescentou que “se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado”.