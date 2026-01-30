Sorteio define os confrontos dos playoffs da Champions League

247 - O sorteio realizado nesta sexta-feira (30), em Nyon, na Suíça, definiu todos os confrontos dos playoffs da Uefa Champions League, fase que reúne as equipes classificadas entre a 9ª e a 24ª posição da etapa inicial do torneio continental. O chaveamento revelou duelos de peso e cruzamentos tradicionais do futebol europeu, com destaque para o embate entre Benfica e Real Madrid, um dos mais aguardados desta etapa.

Ao todo, 16 clubes disputam oito vagas nas oitavas de final da competição, em confrontos eliminatórios com jogos de ida e volta. As equipes que tiveram melhor desempenho na fase de liga terão a vantagem de decidir a classificação em casa, fator considerado decisivo em partidas de alto nível técnico e equilíbrio.

Os confrontos definidos no sorteio dos playoffs da Champions League são:

Borussia Dortmund x Atalanta

Olympiacos x Bayer Leverkusen

Galatasaray x Juventus

Club Brugge x Atlético de Madrid

Monaco x PSG

Qarabag x Newcastle

Benfica x Real Madrid

Bodo/Glimt x Inter de Milão.

Em todos os duelos, os clubes listados à direita fazem o segundo jogo como mandantes.

As partidas de ida dos playoffs serão disputadas nos dias 17 e 18 de fevereiro. Já os jogos de volta estão marcados para a semana seguinte, nos dias 24 e 25 de fevereiro, quando serão conhecidos os últimos classificados para as oitavas de final do torneio.

Antes dessa fase eliminatória, oito equipes já asseguraram vaga direta nas oitavas ao terminarem nas primeiras posições da fase de liga. São elas Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

A temporada da Champions League terá seu desfecho no dia 30 de maio, com a final marcada para Budapeste, capital da Hungria, onde será definido o campeão europeu da edição.