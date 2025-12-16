Tite assume o comando do Cruzeiro com contrato até o fim de 2026

247 - O Cruzeiro definiu seu novo comandante técnico para a temporada de 2026. O clube acertou a contratação de Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, que chega a Belo Horizonte para assumir o comando da equipe principal. O vínculo firmado entre as partes vai até o fim do ano que vem, consolidando uma aposta de médio prazo da SAF celeste para a continuidade do trabalho esportivo, segundo o GE.

O acerto foi concluído após uma conversa considerada positiva entre a diretoria do Cruzeiro e os representantes do treinador. Os últimos ajustes do contrato foram definidos na manhã desta terça-feira (16), durante uma reunião realizada no Rio de Janeiro.

A negociação foi conduzida de forma rápida pelo clube mineiro, que buscava um substituto para Leonardo Jardim. O treinador português havia sido contratado em fevereiro deste ano para ocupar o lugar de Fernando Diniz. Apesar de um início de trabalho marcado por dificuldades, Jardim conseguiu uma reação da equipe logo no Campeonato Brasileiro, mas acabou deixando o cargo.

Tite chega à Toca da Raposa com um currículo marcado por passagens de destaque no futebol nacional e internacional. Ele comandou a Seleção Brasileira em duas edições de Copa do Mundo, sendo eliminado nas quartas de final em ambas as oportunidades. No futebol de clubes, sua trajetória mais vitoriosa foi à frente do Corinthians.

Pelo time paulista, Tite conquistou títulos expressivos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros, em 2011 e 2015, a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes da Fifa no mesmo ano, além de um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana, ambos em 2013.