TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Esporte

      Tribunal argentino agenda novo julgamento da morte de Maradona para 14 de abril

      Cerca de 40 testemunhas, incluindo filhas e ex-companheira do jogador, deporão novamente no processo

      Fãs da lenda do futebol argentino Diego Armando Maradona se reúnem, no dia de um julgamento contra pessoas acusadas pela morte de Maradona, em Buenos Aires, Argentina, 11 de março de 2025 (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

      247 - O tribunal argentino anunciou nesta quarta-feira (11) que o novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona será iniciado em 14 de abril. O processo avaliará a responsabilidade de médicos, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que acompanharam o ex-jogador durante seu tratamento domiciliar em Buenos Aires, após cirurgia cerebral. Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos.

      Segundo a AFP, o primeiro julgamento, iniciado em 2025, foi declarado nulo após dois meses de audiências. A anulação ocorreu em meio a um escândalo que levou à destituição de um juiz que havia permitido a filmagem de um documentário durante o processo.

      Acusados e próximos passos

      No novo julgamento, cerca de 40 testemunhas prestarão depoimento novamente, incluindo as filhas do astro, Dalma, Gianinna e Jana Maradona, além de sua ex-companheira e mãe de sua filha mais nova, Verónica Ojeda. O cronograma foi reajustado e as audiências ocorrerão duas vezes por semana, com quase cem testemunhas previstas.

      O tribunal argentino não detalhou a duração total do julgamento, mas confirmou que o objetivo é avaliar se houve homicídio doloso, ou seja, se os profissionais médicos tinham consciência de que suas condutas poderiam provocar a morte de Maradona. O adiamento se deu em função de ajustes no calendário das audiências.

      Entre os acusados estão o médico Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov, que deverão responder pelos atos durante o período de confinamento do jogador. A morte de Maradona gerou grande comoção na Argentina e internacionalmente, com fãs e familiares buscando respostas sobre a atuação da equipe médica que acompanhava o ídolo durante seu tratamento domiciliar após a cirurgia.

      Artigos Relacionados

      Tags