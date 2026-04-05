Zidane comandará seleção da França após a Copa do Mundo, diz jornal

247 - O ex-jogador Zinedine Zidane será o novo treinador da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2023. Ele substituirá Didier Deschamps, conforme reportado pelo Diario As, e publicado no jornal O Globo. Ícone do futebol francês e vitorioso como técnico no Real Madrid, Zidane é visto com entusiasmo pela federação, que espera um impacto positivo no mercado. Zidane, que não treina desde 2021, tem um histórico de sucesso, incluindo três títulos da Liga dos Campeões.

De acordo com o As, Zidane também recebeu uma proposta para assumir imediatamente o comando de "uma grande equipe", mas o clube procurou outro treinador após a resposta do técnico. Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid, em junho de 2021.

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Zidane disputou 108 partidas como jogador da França e foi protagonista na conquista da Copa do Mundo de 1998, título que o transformou em herói nacional. Sua trajetória como atleta acabou em 2006, também em uma Copa do Mundo. Em sua carreira, o francês ganhou três vezes o prêmio de melhor jogador do mundo (1998, 2000 e 2003).

O técnico Didier Deschamps conduziu a França ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e foi vice-campeão na Copa do Catar, quatro anos depois, perdendo nos pênaltis para a Argentina após um empate de 3 a 3 no tempo normal. Como jogador, ele foi capitão da conquista da Copa de 1998.