EUA devem abandonar a "linguagem de ultimatos" em relação ao Irã, diz Lavrov

Reuters - A Rússia expressou esperança neste domingo de que os esforços para diminuir a escalada do conflito com o Irã dariam frutos e disse que os Estados Unidos contribuiriam "abandonando a linguagem dos ultimatos e retornando a situação a um caminho de negociação".

A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi emitida após uma conversa entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi.

Segundo a declaração, ambos os lados "apelaram por esforços para evitar ações, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, que poderiam minar as chances restantes de avanço dos esforços políticos e diplomáticos para resolver a crise".

A Rússia, afirmou, apoiou esforços para reduzir a escalada das tensões "no interesse de uma normalização de longo prazo e sustentável da situação no Oriente Médio, o que seria facilitado se os Estados Unidos abandonassem a linguagem de ultimatos e colocassem a situação de volta em um caminho de negociações".