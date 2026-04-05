Irã exige compensação de guerra para reabrir estreito de Ormuz

247 - O governo do Irã condicionou a reabertura do estratégico estreito de Ormuz ao recebimento de compensações por danos causados por conflitos, que seriam pagas por meio de um novo regime jurídico baseado em taxas de trânsito. A medida, segundo autoridades iranianas, redefine os termos de circulação na região e eleva a tensão em uma das rotas mais importantes para o comércio global de petróleo.

A informação foi divulgada por Seyyed Mehdi Tabatabaei, vice responsável pela comunicação no gabinete do presidente iraniano, em declaração publicada nas redes sociais e repercutida pela imprensa internacional. Segundo ele, a liberação do tráfego no estreito dependerá diretamente da criação desse mecanismo de compensação.

Na mesma publicação, Tabatabaei também reagiu a declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia ameaçado atacar infraestruturas civis iranianas em resposta ao fechamento do estreito. O representante iraniano criticou o posicionamento de Trump, afirmando que ele “recorreu a obscenidades e absurdos por puro desespero e raiva”.

O estreito de Ormuz é considerado um ponto estratégico vital para o transporte global de energia, sendo responsável por uma parcela significativa do fluxo mundial de petróleo. A imposição de condições para sua reabertura pode ter impactos diretos nos mercados internacionais e ampliar o cenário de instabilidade geopolítica na região do Golfo Pérsico.