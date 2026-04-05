Opep+ concorda em aumentar produção de petróleo quando Estreito de Ormuz for reaberto

Reuters - A Opep+ concordou, neste domingo, em aumentar suas cotas de produção de petróleo em 206 mil barris por dia para maio, um aumento modesto que ficará apenas no papel, já que seus principais membros não conseguem aumentar a produção devido à guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irã.

A guerra fechou efetivamente o Estreito de Ormuz -- a rota de petróleo mais importante do mundo -- desde o final de fevereiro e cortou as exportações dos membros da Opep+ Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuweit e Iraque, os únicos países do grupo que conseguiram aumentar significativamente a produção mesmo antes do início do conflito.

Os preços do petróleo subiram para uma máxima de quatro anos próxima a US$ 120 por barril, o que se traduziu em um aumento dos preços dos combustíveis para transporte que está pressionando os consumidores e as empresas em todo o mundo e desencadeando ações governamentais para conservar os suprimentos.

O aumento da cota da Opep+ de 206.000 bpd representa menos de 2% do suprimento interrompido pelo fechamento de Ormuz, mas sinaliza a disposição de aumentar a produção assim que a hidrovia for reaberta, disseram fontes da Opep+. A consultoria Energy Aspects chamou o aumento de "acadêmico" enquanto persistirem as interrupções no estreito.

"Na realidade, isso acrescenta pouquíssimos barris ao mercado", disse Jorge Leon, ex-funcionário da Opep que agora trabalha como chefe de análise geopolítica da Rystad Energy.

"Quando o Estreito de Ormuz estiver fechado, os barris adicionais da Opep+ se tornarão praticamente irrelevantes."