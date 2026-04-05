"Em plena Páscoa, Trump mostra desespero e 'manda' Irã abrir 'a porra do Estreito de Ormuz'"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã ao ameaçar atacar pontes e usinas de energia caso o país não reabra o Estreito de Ormuz dentro de um prazo de 48 horas. A declaração foi feita em meio à escalada das tensões na região e inclui um ultimato direto ao governo iraniano para normalizar o tráfego na passagem marítima considerada estratégica para o comércio global de petróleo.

Trump publicou neste domingo (5) uma mensagem nas redes sociais em que detalha possíveis alvos e reforça o prazo dado ao Irã. O presidente norte-americano utilizou um tom agressivo ao descrever o que poderia ocorrer caso o estreito permaneça fechado.

Na publicação, Trump afirmou: “Terça-feira será o Dia das Usinas de Energia e o Dia das Pontes, tudo em um só, no Irã. Não haverá nada igual!!! Abram a p*** do estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno — é só esperar! Louvado seja Alá”.

No sábado (4), Trump já havia indicado que o Irã teria dois dias para restabelecer as operações no Estreito de Ormuz, um dos principais corredores marítimos do mundo. Apesar da retórica dura, o presidente também sinalizou anteriormente que o episódio não impediria eventuais negociações.

O aumento da tensão ocorre após episódios recentes envolvendo confrontos militares, incluindo a derrubada de aeronaves e operações de resgate de pilotos norte-americanos em território iraniano. Segundo relatos da mídia dos Estados Unidos, essas ações aconteceram sob forte troca de tiros, o que evidencia o agravamento do cenário.