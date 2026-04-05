Irã diz ter derrubado aeronaves dos EUA durante missão de resgate de piloto

247 - Autoridades militares iranianas afirmaram que várias aeronaves inimigas foram destruídas durante uma operação dos Estados Unidos para resgatar um piloto no sul da província de Isfahan. O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel na região.

De acordo com informações divulgadas por autoridades iranianas neste domingo (5), investigações realizadas no local indicaram que dois aviões de transporte militar C-130 e dois helicópteros Black Hawk pertencentes ao Exército dos EUA teriam sido abatidos pelas forças iranianas, relata a agência Reuters.

Missão de resgate e recuperação de tripulantes

Autoridades norte-americanas informaram que um segundo piloto, cujo caça F-15 havia sido derrubado na sexta-feira (3), foi resgatado com sucesso no sábado (4). A operação ocorreu um dia após a retirada do primeiro tripulante envolvido no incidente.

Segundo relatos iranianos, a missão de busca dos Estados Unidos teria se estendido por diferentes regiões do país, incluindo as províncias de Chaharmahal e Bakhtiari, Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, além de Isfahan.

Drones também teriam sido abatidos

Declarações separadas do Exército iraniano e da Guarda Revolucionária indicam ainda que um drone israelense Hermes-900 e um drone americano MQ-9 também teriam sido derrubados na mesma região.

As informações divulgadas por autoridades iranianas, no entanto, não puderam ser verificadas de forma independente até o momento. O episódio amplia a complexidade do cenário de confrontos indiretos e operações militares na região do Oriente Médio.