EUA resgatam piloto de caça abatido pelo Irã

247 – Uma operação de alto risco conduzida pelas forças armadas dos Estados Unidos resgatou um oficial da Força Aérea em território iraniano após a derrubada de um caça F-15, em meio à guerra no Oriente Médio que já dura seis semanas. As informações foram divulgadas pela agência Reuters neste domingo (5), com base em autoridades norte-americanas.

Segundo a Reuters, o militar resgatado era o oficial responsável pelos sistemas de armas da aeronave abatida pelas defesas aéreas do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o oficial é um coronel e que, apesar de ferido, “ficará bem”.

Operação de alto risco em território inimigo

A missão de resgate foi descrita por Trump como uma das mais ousadas da história militar dos Estados Unidos. Em comunicado, ele declarou: "Ao longo das últimas horas, os militares dos Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história".

O resgate ocorreu em uma região montanhosa do Irã, considerada de difícil acesso e altamente perigosa. De acordo com autoridades ouvidas pela Reuters, o militar foi retirado de uma área próxima às montanhas e transportado até uma aeronave em solo iraniano. Durante a operação, pelo menos uma aeronave dos EUA precisou ser destruída após apresentar falhas técnicas.

O oficial era o segundo tripulante do caça abatido — o primeiro já havia sido resgatado anteriormente, o que desencadeou uma intensa busca tanto por parte dos Estados Unidos quanto do Irã.

Resistência iraniana e confronto direto

A operação envolveu dezenas de aeronaves militares e enfrentou forte resistência das forças iranianas. Helicópteros Black Hawk foram atingidos por disparos, embora tenham conseguido deixar o espaço aéreo iraniano. Além disso, um caça A-10 foi atingido e caiu no Kuwait, após o piloto ejetar-se — não há confirmação sobre o estado de saúde da tripulação.

A agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, afirmou que várias aeronaves americanas foram destruídas durante a missão de resgate.

Ainda assim, Trump comemorou o resultado da operação, afirmando: "O fato de termos conseguido realizar ambas as operações sem um único americano morto, ou sequer ferido, prova mais uma vez que alcançamos domínio aéreo total sobre os céus do Irã".

Guerra amplia riscos globais

O episódio ocorre em um momento crítico do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciado em 28 de fevereiro. A guerra já deixou milhares de mortos e provocou forte impacto na economia global, com alta nos preços da energia e instabilidade nos mercados.

Autoridades iranianas haviam incentivado a população a ajudar na captura do piloto abatido, na tentativa de obter vantagem estratégica. Caso o militar fosse capturado, poderia surgir uma crise de reféns com grande impacto político interno nos Estados Unidos, onde a guerra já enfrenta resistência da opinião pública.

Segundo o Comando Central dos EUA, ao menos 13 militares americanos morreram e mais de 300 ficaram feridos desde o início do conflito. Até agora, nenhum soldado foi capturado pelo Irã.

Capacidade militar iraniana desafia narrativa dos EUA

Apesar das declarações de Trump sobre a suposta fragilidade das forças iranianas, relatórios de inteligência citados pela Reuters indicam que o Irã ainda mantém significativa capacidade militar, incluindo estoques de mísseis e drones.

Os Estados Unidos conseguiram confirmar a destruição de cerca de um terço do arsenal de mísseis iraniano. Outro terço permanece com status incerto, embora bombardeios tenham possivelmente danificado ou soterrado parte desses armamentos em túneis e bunkers subterrâneos.

O episódio do resgate evidencia que, apesar da superioridade tecnológica dos EUA, o Irã continua capaz de atingir aeronaves americanas e impor custos militares relevantes.

Escalada pode se intensificar

Donald Trump avalia ampliar o conflito nos próximos dias, incluindo possíveis ataques à infraestrutura energética iraniana — movimento que pode aprofundar ainda mais a instabilidade global.

O resgate bem-sucedido elimina, por ora, o risco imediato de uma crise de reféns, mas também expõe o nível de envolvimento direto dos Estados Unidos em território iraniano, aumentando o risco de uma escalada ainda mais ampla no Oriente Médio.

A guerra segue sem perspectiva clara de solução, enquanto seus efeitos já se espalham para além da região, afetando mercados, preços de energia e a segurança internacional.