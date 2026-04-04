Críticas de Macron a Trump expõem divisão na Otan, diz analista chinês

247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, fez duras críticas aos Estados Unidos por colocarem repetidamente em dúvida a Otan e adotarem discursos contraditórios, afirmando que “todos nós precisamos de estabilidade, calma, um retorno à paz — isto não é um espetáculo!”

Analistas avaliam, ao jornal chinês Global Times, que as declarações evidenciam o aprofundamento das divisões dentro da aliança transatlântica, em um momento em que Washington demonstra irritação com a recusa de aliados europeus em aderir à sua guerra contra o Irã. Na visão das principais potências europeias, nos conflitos entre EUA e Irã seus interesses não têm sido respeitados, o que reduz a disposição do continente em assumir riscos em nome dos Estados Unidos.

De acordo com o Guardian, durante visita à Coreia do Sul na quinta-feira, Macron acusou os EUA de questionarem repetidamente seu compromisso com a permanência na Otan, enfraquecendo a aliança de defesa transatlântica. “Acredito que organizações e alianças como a Otan são definidas pelo que não é dito — isto é, pela confiança que as sustenta”, afirmou. “Se você coloca em dúvida seu compromisso todos os dias, você corrói a própria substância da aliança.”

Na reportagem, o presidente francês também criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando que o tema deve ser tratado “com seriedade”: “Quando se quer ser sério, não se sai por aí dizendo todos os dias o contrário do que foi dito no dia anterior.”

Macron ainda respondeu aos comentários feitos por Trump sobre ele e sua esposa, dizendo que eles “não foram elegantes e não estiveram à altura”. Segundo o The Hill, durante um almoço privado, Trump comentou que a esposa de Macron “o trata extremamente mal” e mencionou uma cena de maio de 2025, quando o presidente francês visitou o Vietnã e foi filmado aparentemente sendo empurrado no rosto por sua esposa antes de descer do avião.

Anteriormente, quando os Estados Unidos solicitaram repetidamente o envio de forças aliadas ao Estreito de Ormuz, os países europeus, em geral, recusaram.

O primeiro-ministro britânico, Kier Starmer, afirmou na segunda-feira que o Reino Unido “não será arrastado para uma guerra mais ampla”, enquanto o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou: “Esta não é a nossa guerra.”

Macron também classificou como “irrealista” a tentativa dos EUA de abrir o estreito por meio de ação militar e acrescentou que qualquer solução “só pode ser realizada em consulta com o Irã”.

As divisões dentro da Otan entre os Estados Unidos e os demais membros tornam-se cada vez mais visíveis, afirmou Dong Yifan, pesquisador associado do Instituto de Estudos Nacionais e Regionais da Universidade de Língua e Cultura de Pequim, em entrevista ao Global Times.

“Na nova rodada de conflitos no Oriente Médio, os EUA não demonstraram consideração pelos interesses europeus nem respeito pela Europa. Suas ações constituem, sem dúvida, uma coerção direta, forçando a Europa a escolher um lado”, disse Dong. “Especialmente após o conflito Rússia-Ucrânia, a Europa já não está disposta a arcar com custos que não pode aceitar; para eles, as perdas superam os ganhos”, acrescentou.

A postura europeia tem provocado forte frustração em Washington. Recentemente, Trump voltou a questionar a Otan diversas vezes e afirmou que considera retirar os Estados Unidos da aliança.

Em entrevista à Reuters nesta semana, Trump declarou que está “absolutamente” considerando a retirada dos EUA da Otan. Anteriormente, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, também afirmou que Washington irá “reexaminar” sua relação com a aliança após aliados se recusarem a apoiar a guerra EUA-Israel contra o Irã.

Trump também criticou duramente aliados que rejeitaram propostas americanas na rede Truth Social, afirmando: “Os EUA não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá por nós.” Em outra publicação, ele apontou especificamente a falta de cooperação da França.

“A atual postura e percepção dos EUA em relação aos seus aliados europeus exigem que a Europa apoie incondicionalmente todas as ações e reivindicações hegemônicas americanas. Isso mina completamente a base da cooperação tradicional passada, do reconhecimento mútuo e da confiança estratégica entre Europa e Estados Unidos”, concluiu Dong.