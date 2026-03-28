China lança em Xangai a primeira ilha artificial flutuante do mundo para pesquisas científicas em alto-mar

247 – A China deu neste sábado mais um passo estratégico em sua agenda de inovação científica e tecnológica ao lançar, em Xangai, a primeira ilha artificial flutuante do mundo projetada para pesquisa científica em alto-mar em qualquer condição climática. Batizada de “ilha flutuante de mar aberto”, a estrutura foi apresentada como uma grande infraestrutura nacional de ciência e tecnologia voltada à investigação oceânica em águas profundas.

De acordo com a CCTV News, veículo estatal chinês citado na divulgação oficial do projeto, a nova plataforma foi concebida para atender demandas de pesquisa em áreas como equipamentos marítimos, recursos marinhos e ciências do oceano. O empreendimento também reforça a aposta chinesa na ampliação de sua capacidade científica em regiões marítimas de alta complexidade.

A instalação é descrita como a primeira plataforma ultragrande de pesquisa marinha do planeta com essas características. Seu objetivo é permitir operações contínuas em mar aberto, inclusive em ambientes desafiadores, ampliando a capacidade de testes, observação e experimentação em profundidades extremas.

A estrutura do projeto é composta por três sistemas principais: a plataforma central da instalação, laboratórios embarcados em navios e uma base de apoio em terra. Esse arranjo foi pensado para dar sustentação integral às atividades científicas e tecnológicas, desde os experimentos em campo até a análise e o suporte logístico em solo.

Um dos principais diferenciais da nova infraestrutura está em seu desenho técnico. Segundo a CCTV News, a plataforma principal adota um modelo inovador de “casco duplo semissubmersível”, solução que deverá garantir maior estabilidade e capacidade operacional em mar aberto. Com esse formato, a instalação poderá realizar testes em escala real com equipamentos de águas profundas pesando centenas de toneladas.

Além disso, a plataforma foi projetada para apoiar exploração científica e pesquisas experimentais em toda a faixa de profundidade oceânica, alcançando até 10 mil metros. Trata-se de um patamar que coloca o projeto em uma posição singular no cenário internacional, dadas as enormes exigências tecnológicas envolvidas em operações nesse nível de profundidade.

A previsão é de que a instalação seja concluída em 2030. Quando estiver plenamente operacional, a estrutura deverá funcionar como um campo de testes em mar aberto para sistemas de mineração em águas profundas, equipamentos marinhos críticos e instalações offshore de petróleo e gás. A iniciativa sinaliza que Pequim pretende consolidar uma infraestrutura robusta para apoiar pesquisas aplicadas e futuras atividades econômicas ligadas ao oceano.

Segundo a reportagem da CCTV News, a expectativa é que o projeto contribua para acelerar o desenvolvimento comercial de recursos marinhos. Também deverá permitir avanços importantes na compreensão dos padrões sazonais de evolução dos ecossistemas oceânicos, nas investigações sobre a origem e a evolução da vida e no aprimoramento da precisão das previsões de tufões.

Esse último ponto tem peso especial num contexto de mudanças climáticas e aumento da vulnerabilidade costeira em várias partes do mundo. Ao melhorar a capacidade de previsão e monitoramento, a nova estrutura poderá fortalecer medidas de prevenção e mitigação de desastres, ampliando a capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos.

O projeto está sob responsabilidade da Universidade Jiao Tong de Xangai, uma das instituições de ensino e pesquisa mais prestigiadas da China. Segundo o site oficial da universidade, a instituição inaugurou na sexta-feira um instituto dedicado à ciência e à engenharia de águas profundas, movimento que complementa a criação da nova plataforma e demonstra a intenção de integrar infraestrutura, formação acadêmica e pesquisa de ponta em um mesmo esforço estratégico.

A iniciativa revela, ainda, a centralidade crescente do mar profundo na disputa tecnológica global. O domínio de equipamentos, conhecimento científico e capacidade operacional em regiões oceânicas extremas passou a ser tratado por grandes potências como ativo decisivo para inovação, segurança energética, exploração de recursos e liderança científica.

Ao lançar essa instalação inédita, a China reforça sua presença em um setor altamente sofisticado e de grande valor geopolítico. A criação da “ilha flutuante de mar aberto” não representa apenas um avanço de engenharia naval e científica, mas também um movimento de longo prazo para ampliar a autonomia tecnológica do país em um dos ambientes mais desafiadores do planeta.

Com a conclusão prevista para o fim da década, a plataforma deverá se tornar uma referência global em pesquisa oceânica profunda, reunindo capacidades experimentais, logísticas e científicas raras em escala internacional. O projeto também indica que a corrida pela liderança nos mares profundos tende a ganhar ainda mais intensidade nos próximos anos.