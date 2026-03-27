Diálogo global “Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo” é realizado na Europa e na América Latina

CGTN – Recentemente, o Grupo de Mídia da China (CMG) realizou o diálogo global “Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo” na República Tcheca, na Moldávia e em outros países.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e também presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem em vídeo.

Centenas de representantes dos meios político, acadêmico e da mídia, de diversos países, participaram do evento.

Em seu discurso, Shen Haixiong afirmou que, durante as “Duas Sessões” da China, o presidente do país, Xi Jinping, destacou a necessidade de expandir a abertura de alto nível, explorar amplamente os mercados globais e promover uma melhor conexão com a circulação internacional. Isso demonstra, mais uma vez, a firme determinação de que “as portas da China para o mundo continuarão a se abrir cada vez mais”. Ele ressaltou que CMG está disposto a aproveitar suas vantagens em comunicação integrada de nível internacional, inovação tecnológica e recursos de mídia para que os resultados da modernização chinesa beneficiem melhor o mundo e, em parceria com atores globais, contribuam para um novo panorama de civilizações, no qual cada uma valorize sua própria beleza e todas prosperem em harmonia.

O diálogo global também foi realizado recentemente na Alemanha, Itália, Bulgária, Finlândia, Polônia, Brasil e outros países da Europa e da América Latina.

Os participantes destacaram que a China já se tornou um importante motor da produção global e do progresso tecnológico, desempenhando papel estratégico na estabilidade da ordem econômica internacional, na promoção da transição verde e na prática da economia circular.

Segundo os convidados, China, Europa e América Latina são parceiros importantes na defesa do multilateralismo e no enfrentamento de desafios globais, e devem aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, impulsionar as relações bilaterais e multilaterais a um patamar mais elevado e promover conjuntamente uma globalização econômica mais inclusiva e equilibrada.

Fonte: CMG