Zverev vence Flávio Cobolli e conquista em Roland Garros o primeiro Grand Slam da carreira

247 - Alexander Zverev escreveu neste domingo um dos capítulos mais importantes de sua carreira ao conquistar o título de Roland Garros pela primeira vez. Em uma final emocionante disputada na quadra Philippe-Chatrier, em Paris, o alemão superou o italiano Flávio Cobolli por 3 sets a 2 e levantou seu primeiro troféu de Grand Slam, coroando uma trajetória marcada por grandes campanhas e vice-campeonatos em torneios de elite.

Zverev venceu a decisão após 4h16 de partida, com parciais de 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (6/8) e 6/1. O triunfo representa o 25º título de nível ATP da carreira do tenista alemão, mas o primeiro em um dos quatro torneios mais importantes do circuito mundial.

A conquista encerra uma longa espera de Alexander Zverev por um título de Grand Slam. Aos 29 anos, ele havia chegado perto da glória em outras oportunidades, terminando como vice-campeão do US Open de 2020, de Roland Garros em 2024 e do Australian Open em 2025. Desta vez, porém, o alemão conseguiu transformar a experiência acumulada em um desempenho decisivo para alcançar o maior objetivo de sua carreira.

A final foi marcada por alternâncias de domínio. Zverev começou em ritmo avassalador e venceu o primeiro set por 6/1. Cobolli reagiu na segunda parcial, empatando o confronto ao vencer por 6/4. O alemão retomou a vantagem no terceiro set, mas viu o italiano crescer novamente e levar a quarta parcial no tie-break.

Com o placar igualado em dois sets, a decisão ficou aberta. No entanto, Zverev demonstrou superioridade física e técnica no momento mais importante da partida. Dominando completamente o quinto set, o alemão fechou a parcial em 6/1 e confirmou o título diante do público parisiense.

Além da conquista inédita, o triunfo tem significado histórico para o tênis alemão. Zverev se tornou o primeiro jogador da Alemanha a vencer um Grand Slam de simples masculino desde Boris Becker, campeão do Australian Open em 1996. Com isso, encerrou um jejum de aproximadamente três décadas para o país nas principais competições do esporte.

O título também coloca o alemão em um grupo bastante seleto. Zverev passa a ser apenas o terceiro tenista nascido na década de 1990 a conquistar um torneio de Grand Slam, juntando-se ao austríaco Dominic Thiem e ao russo Daniil Medvedev.