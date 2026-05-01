Amigos de PC Siqueira há tempos contestavam versão de suicídio do youtuber

247 - A morte de PC Siqueira voltou ao centro das atenções após uma nova perícia indicar que o youtuber pode não ter tirado a própria vida, como concluiu inicialmente a Polícia Civil. O caso, que já vinha sendo questionado por pessoas próximas ao influenciador, ganhou novo fôlego com a hipótese de estrangulamento levantada por especialistas independentes.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. Segundo a reportagem, amigos do youtuber contestam há anos a versão oficial e agora reforçam o pedido de revisão do inquérito com base em novos elementos técnicos.

PC Siqueira foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos, em seu apartamento na zona sul de São Paulo. À época, a investigação policial concluiu que a causa da morte teria sido suicídio. No entanto, desde então, pessoas próximas passaram a levantar dúvidas sobre as circunstâncias do caso.

Em 2024, essas suspeitas foram formalizadas por meio de um boletim de ocorrência. No documento, amigos relataram que a então companheira do influenciador teria adotado comportamentos considerados abusivos, incluindo suposto isolamento social, incentivo ao uso de drogas e conflitos recorrentes.

Reabertura do inquérito

O caso voltou a avançar após uma denúncia apresentada ao Ministério Público de São Paulo pelo produtor audiovisual Francis Null, amigo de PC Siqueira há sete anos. Ele participou da produção de conteúdos do youtuber desde 2020 e foi uma das principais vozes a questionar a conclusão inicial da investigação.

Durante a reconstituição da morte, realizada em janeiro de 2026 no apartamento do influenciador, Francis declarou ao Metrópoles que não acredita na versão de suicídio. Segundo ele, a ex-namorada do youtuber “tem um longo histórico de violência doméstica” contra o influenciador.

A partir dessa denúncia, o Ministério Público identificou inconsistências e divergências técnicas no inquérito original, o que levou à reabertura da investigação.

Nova perícia levanta hipótese de homicídio

O novo laudo foi elaborado pelo perito Francisco João Aparício La Regina, professor da Academia de Polícia Civil. A análise independente aponta que a causa da morte pode ter sido estrangulamento, contrariando a conclusão anterior das autoridades.

De acordo com o relatório, um dos elementos considerados na perícia foi um fio de fone de ouvido encontrado no local, que pode ter sido utilizado no suposto crime. A hipótese reforça as suspeitas levantadas por amigos do influenciador ao longo dos últimos anos.

Questionamentos persistem

Além das dúvidas sobre a causa da morte, pessoas próximas também criticaram a postura da ex-namorada após o falecimento. Relatos indicam que ela teria tentado impedir a presença da imprensa durante o velório, o que aumentou a desconfiança entre amigos e familiares.

Com a reabertura do inquérito e a apresentação de novos elementos técnicos, o caso segue em análise pelas autoridades. A expectativa é que a nova fase da investigação esclareça as divergências e traga respostas mais conclusivas sobre as circunstâncias da morte de PC Siqueira