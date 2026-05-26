Atestado de óbito indica que Gabriel Ganley sofria de doença

247 - Morte de Gabriel Ganley foi causada por doença cardíaca, segundo o atestado de óbito do fisiculturista de 22 anos, encontrado sem vida no sábado (23), em seu apartamento na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O documento aponta cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte súbita do atleta, que acumulava grande audiência nas redes sociais com conteúdos sobre treino, alimentação e rotina esportiva. As informações são do g1.

A cardiomiopatia hipertrófica é uma condição em que o músculo do coração, chamado miocárdio, torna-se anormalmente espesso. Esse quadro pode dificultar o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. De acordo com a reportagem da TV Globo, a doença pode ter origem genética e também pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. Nas redes sociais, Gabriel Ganley havia afirmado que fazia uso de hormônios.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a polícia segue investigando o caso e aguarda os resultados dos laudos do IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer as circunstâncias da morte. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como morte suspeita, tratada como morte súbita sem causa aparente.

O corpo de Gabriel Ganley seria cremado nesta segunda-feira (25), em São Paulo, segundo informações repassadas pela família. A cerimônia foi organizada de forma reservada, com presença restrita a familiares próximos.

Gabriel foi encontrado morto por um amigo depois de passar dias sem responder a familiares e pessoas próximas. Segundo o boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, parentes do fisiculturista estavam preocupados porque não conseguiam contato com ele desde a noite de quinta-feira (21). Diante da falta de resposta a ligações e mensagens, o amigo decidiu ir até o apartamento onde o atleta morava.

Ao chegar ao prédio, o amigo foi informado por funcionários do condomínio de que Gabriel estava dentro do imóvel. Como as luzes estavam acesas e ninguém respondia, a porta foi arrombada com auxílio dos funcionários. O fisiculturista foi encontrado já sem vida na cozinha, caído de bruços.

De acordo com o registro policial, Gabriel apresentava o rosto avermelhado e presença de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência no apartamento. O boletim também aponta que o imóvel estava limpo e organizado, sem indícios de luta ou crime.

A Polícia Militar foi acionada pelo amigo, que ligou para o 190. A perícia esteve no local e apreendeu diversos medicamentos encontrados no apartamento, possivelmente anabolizantes, conforme o registro policial. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas.

Em depoimento, o amigo que encontrou o corpo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que os dois trabalhavam juntos. Ele disse ainda que o último contato presencial entre os dois ocorreu na noite de quinta-feira, quando se encontraram por menos de 30 minutos em uma academia na Mooca.

A mãe do fisiculturista, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que mora no Rio de Janeiro, também prestou depoimento. Ela relatou que falou com o filho pela última vez na mesma noite de quinta-feira e que ele parecia estar bem, sem mencionar sintomas ou problemas de saúde. Segundo a mãe, Gabriel não tinha histórico de doenças cardíacas. Ela viajou a São Paulo após ser informada da morte.

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou projeção nacional ao publicar vídeos sobre treinos, alimentação e preparação física. Nas redes sociais, reunia cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

O jovem ficou inicialmente conhecido por defender o fisiculturismo natural, sem uso de anabolizantes. Entre 2023 e 2024, participou de competições nessa modalidade. No ano passado, porém, revelou aos seguidores que havia começado a usar anabolizantes e passou a tratar do tema em seus conteúdos.

Gabriel produzia vídeos com foco em treinos simples, disciplina e rotina esportiva, o que impulsionou seu crescimento digital durante a pandemia. Ele dizia não se enxergar apenas como influenciador, mas como atleta que usava a internet como ferramenta de trabalho.

Antes de se dedicar à musculação, Gabriel também teve destaque como jogador competitivo de Pokémon TCG. Ele chegou a figurar entre os melhores da América Latina e disputou um torneio mundial nos Estados Unidos.

A morte do fisiculturista provocou forte comoção nas redes sociais. Amigos, fãs e nomes ligados ao fisiculturismo publicaram homenagens ao atleta ao longo do sábado. Em nota, a Integralmédica, marca de suplementos que o patrocinava, afirmou que Gabriel “inspirava milhares de jovens” com conteúdos sobre disciplina e treino, além de destacar o carinho demonstrado por ele a seguidores e admiradores.