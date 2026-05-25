Porta arrombada, remédios apreendidos: o que diz boletim de ocorrência da morte de Gabriel Ganley

247 - A morte de Gabriel Ganley é investigada como suspeita pela Polícia Civil de São Paulo após o atleta de fisiculturismo e influenciador ser encontrado sem vida em seu apartamento na Mooca, zona Leste da capital paulista. O boletim de ocorrência aponta porta arrombada, remédios apreendidos e ausência de sinais aparentes de violência no imóvel, segundo informações da CNN Brasil.

O registro policial classificou inicialmente o caso como “morte suspeita – morte súbita, sem causa determinante aparente”. A investigação ainda depende dos laudos periciais para esclarecer a causa da morte de Gabriel Ganley, que teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados na manhã de sábado (23) para atender a ocorrência em um apartamento localizado na Mooca. A ida ao imóvel ocorreu depois que familiares relataram não conseguir contato com o atleta desde quinta-feira (21).

Um amigo de Gabriel informou à polícia que foi procurado pelos familiares diante da falta de resposta do influenciador. Ele decidiu ir até o apartamento porque, segundo relatou no registro, já havia ocorrido uma situação semelhante anteriormente, quando Gabriel estava apenas dormindo e não respondia às mensagens.

Ao chegar ao local, o amigo encontrou as luzes do apartamento acesas. Como não obteve resposta, entrou no imóvel com o auxílio de responsáveis pelo condomínio, após o arrombamento da porta.

O corpo de Gabriel Ganley foi localizado na cozinha do apartamento, caído no chão e sem sinais aparentes de vida. O boletim descreve a presença de sangue na região facial e coloração avermelhada no rosto, mas registra que, em uma avaliação preliminar, não foram identificados sinais aparentes de violência.

Ainda conforme o documento, o amigo afirmou em depoimento que tocou o corpo apenas para verificar se Gabriel respirava. Ele percebeu que a pele já estava fria e, em seguida, acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

A autoridade policial requisitou perícia técnica e compareceu ao apartamento com a equipe de investigação. Durante os trabalhos iniciais no local, foram apreendidos diversos medicamentos descritos preliminarmente como possíveis anabolizantes. O material será encaminhado para análise posterior pelo distrito responsável pelo caso.

O boletim também afirma que o imóvel estava limpo e organizado. Na análise inicial da cena, os investigadores não observaram indícios aparentes de violência, ponto que será confrontado com os exames periciais.

A definição da causa da morte dependerá dos laudos do IML e da avaliação dos itens recolhidos no apartamento. Até a conclusão desses exames, o caso permanece sob investigação da Polícia Civil.

A morte de Gabriel Ganley causou grande repercussão entre fãs, atletas e praticantes do fisiculturismo. O influenciador se preparava para disputar o Musclecontest Brasil, competição prevista para julho, em Curitiba.

Segundo a família, Gabriel deve ser cremado nesta segunda-feira (25), em uma cerimônia fechada.