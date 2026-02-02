Calendário de fevereiro de 2026 reúne carnaval, feriados e datas marcantes

247 - Fevereiro de 2026 será marcado pelo Carnaval, que acontece oficialmente entre os dias 14 e 17, além de uma série de datas comemorativas relevantes para a cultura, a saúde pública e o calendário institucional brasileiro. O mês, tradicionalmente mais curto, concentra pontos facultativos que impactam a rotina de trabalho e o planejamento de atividades em todo o país, especialmente no setor público e em áreas ligadas ao turismo e aos serviços, segundo o jornal O Globo.

Além da festa popular que mobiliza milhões de pessoas, fevereiro também abriga datas simbólicas como o Dia de Iemanjá, celebrado em 2 de fevereiro, e o Dia Mundial do Câncer, em 4 de fevereiro, voltado à conscientização e à prevenção da doença. Ao longo do mês, outras efemérides reforçam pautas sociais, profissionais e culturais, compondo um calendário diverso e significativo.

O Carnaval de 2026 começa oficialmente no sábado, 14 de fevereiro, e se estende até a terça-feira, dia 17. A segunda-feira (16) e a terça-feira de Carnaval são consideradas pontos facultativos, enquanto a Quarta-Feira de Cinzas, em 18 de fevereiro, tem expediente facultativo até as 14h em repartições públicas. No mesmo dia 16, também é celebrado o Dia do Repórter, coincidindo com o período da folia.

Entre as principais datas comemorativas de fevereiro de 2026 estão o Dia do Publicitário, em 1º de fevereiro; o Dia da Navegação do Rio São Francisco, em 3 de fevereiro; o Dia Nacional da Mamografia, em 5 de fevereiro; o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, em 7 de fevereiro; o Dia do Atleta Profissional, em 10 de fevereiro; e o Dia Mundial do Rádio, em 13 de fevereiro.

O calendário nacional de 2026 prevê ainda feriados distribuídos ao longo do ano que possibilitam fins de semana prolongados. Entre eles estão a Confraternização Universal, em 1º de janeiro; a Paixão de Cristo, em 3 de abril; Tiradentes, em 21 de abril; o Dia do Trabalho, em 1º de maio; a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; Finados, em 2 de novembro; o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro; e o Natal, em 25 de dezembro.

Além dos feriados nacionais, o governo federal definiu pontos facultativos em datas como o Carnaval, Corpus Christi, o Dia do Servidor Público e as vésperas de Natal e Ano Novo, o que amplia as possibilidades de organização da agenda ao longo de 2026. O conjunto dessas datas faz do calendário do próximo ano uma ferramenta essencial para o planejamento pessoal, profissional e institucional.