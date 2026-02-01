Ivete Sangalo arrasta multidão em estreia no carnaval do Rio

247 - A cantora Ivete Sangalo estreou, na manhã de domingo (1º), à frente de um trio elétrico no carnaval de rua do Rio de Janeiro e conduziu uma multidão pelo Centro da cidade. O bloco SeráQabre? reuniu cerca de 500 mil foliões, número muito acima da expectativa inicial de público.

Ao longo do percurso, Ivete apresentou um repertório que mesclou grandes sucessos de sua carreira, como Festa, Sorte Grande, Abalou e Eva, além do hit Vampirinha. O desfile também contou com músicas do projeto Ivete Clareou, inspirado em sambas e pagodes clássicos, aproximando ainda mais a apresentação da tradição musical do carnaval carioca. Em interação direta com os foliões, a artista celebrou o momento. “Hoje, o que eu sinto é gratidão por tudo o que a gente vai viver junto e por estar aqui com vocês, nesta cidade tão especial. Hoje eu vim para arrancar o coro de vocês”, afirmou.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, destacou o simbolismo da estreia da cantora na folia de rua do Rio. “A estreia da Ivete na folia carioca simboliza a capacidade do nosso Carnaval de se reinventar, dialogar com diferentes públicos e manter seu caráter popular, gratuito e democrático”, disse.

Antes de subir ao trio, Ivete comentou a emoção de participar do carnaval carioca e explicou por que levou tanto tempo para puxar um bloco na cidade. “É um dia de muita emoção. O Rio de Janeiro tem uma importância grande na minha vida. É uma das cidades mais lindas desse mundo, uma cidade que me apoia desde que eu comecei a cantar”, declarou. Em seguida, falou sobre a relação com o carnaval de Salvador: “O carnaval de Salvador toma muito da gente porque é o momento do nosso ano que convidamos o Brasil inteiro para estar lá em Salvador. Mas graças a Deus, o carnaval do Rio de Janeiro criou esses momentos, essas alternativas pra gente tá aqui, nesse momento que precede nosso carnaval”.

A apresentação foi marcada por uma homenagem à cantora Preta Gil, que morreu em julho do ano passado e dá nome ao circuito por onde desfilam os megablocos do carnaval carioca. Ivete ressaltou a importância do local. “A gente tá aqui hoje nesse lugar tão especial pra mim que é o circuito de Preta. Hoje vai ser um dia transformador pra mim. Tô muito feliz”, afirmou.

Já no alto do trio, a cantora se emocionou ao lembrar da amiga e pediu aplausos do público. “Esse sol que nos ilumina aqui hoje é ela. Eu tô muito feliz e emocionada, mas não há tristeza. Preta não era uma mulher dada a tristezas. Estou muito emocionada em cantar no circuito que ela criou, ela inventou isso aqui”, disse. Em outro momento, completou: “Então onde ela estiver, que ela receba o meu amor, a minha saudade e o aplauso de vocês para ela. Que a gente não deixe nunca Pretinha ser esquecida por qualquer razão. Ela vai ser lembrada porque ela vive na gente”.

O desfile integrou a programação do domingo de pré-carnaval, que contou com 21 blocos espalhados pela cidade. Até o fim da folia, estão previstos 462 desfiles oficiais no Rio de Janeiro. A estimativa é de que cerca de 6 milhões de pessoas participem dos blocos de rua ao longo de todo o período carnavalesco.