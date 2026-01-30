Mais de 65 milhões de foliões devem tomar as ruas pelo País no Carnaval 2026

247 - O Carnaval de 2026 promete ser um dos maiores da história recente do Brasil, com expectativa de reunir mais de 65 milhões de foliões em todo o país, um crescimento de 22% em relação a 2025. No Nordeste, Recife espera atrair mais de 3,6 milhões de foliões, com uma movimentação financeira estimada em R$ 2,7 bilhões, enquanto Olinda deve ultrapassar a marca de 4 milhões de pessoas, consolidando o Carnaval pernambucano como um dos mais tradicionais e concorridos do país.

Os dados são das Secretarias de Turismo estaduais e municipais, e foram publicados pelo Ministério do Turismo. Salvador projeta receber cerca de 1,2 milhão de turistas entre 12 e 18 de fevereiro, superando os números do ano anterior e elevando a taxa de ocupação hoteleira para acima de 90%.

As estatísticas chamam atenção pelo volume de público e pelo impacto econômico. Salvador, Recife e Olinda devem concentrar milhões de pessoas e registrar forte aquecimento do turismo durante o período oficial da festa.

No Sudeste, os números também são expressivos. São Paulo espera superar os 16 milhões de foliões registrados no ano anterior, com mais de 600 blocos cadastrados para desfilar pela capital.

O Rio de Janeiro, considerado a principal vitrine internacional do Carnaval brasileiro, contará com mais de 462 blocos de rua e projeta colocar mais de 8 milhões de pessoas nas ruas.

Segundo a Riotur, a festa carioca deve movimentar mais de R$ 5,7 bilhões na economia local. A rede hoteleira da capital fluminense opera próxima do limite, com 98% de ocupação, reflexo da alta procura de turistas nacionais e estrangeiros.

Em Minas Gerais, o Carnaval segue em trajetória de expansão. Belo Horizonte estima receber 6,2 milhões de foliões, de acordo com a Belotur. Cerca de 20% desse público será formado por turistas, acima dos 18% registrados em 2025. O impacto econômico esperado supera R$ 1 bilhão, impulsionado por quase 60 blocos e por uma taxa de ocupação hoteleira estimada em 75%.

A capital mineira reforça sua identidade carnavalesca ao combinar megablocos com manifestações tradicionais, atraindo diferentes perfis de público e consolidando-se como um dos destinos mais procurados do período.

Festa impulsiona turismo e economia

Além das capitais mais tradicionais, outros destinos brasileiros também projetam aumento significativo na circulação de pessoas durante o Carnaval, evidenciando o peso da festa para o turismo e para a economia nacional. A expectativa é de que o período gere empregos temporários, eleve o consumo e fortaleça cadeias produtivas ligadas ao lazer, à cultura e aos serviços.

Com números recordes e mobilização nacional, o Carnaval de 2026 se consolida como um dos principais motores de movimentação econômica e cultural do Brasil, reafirmando sua dimensão popular e seu papel estratégico para o país.