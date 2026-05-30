Cartaz de Bolsonaro na fronteira gera revolta popular e intervenção de presidente do Paraguai

247 - Uma montagem envolvendo Jair Bolsonaro e o jogador paraguaio Gustavo Gómez provocou confusão em Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, após ser exibida em telões publicitários na sexta-feira (29).

As informações são do g1. A imagem mostrava Bolsonaro em uma cena de agressão contra o zagueiro do Palmeiras, convocado para a Copa do Mundo de 2026, acompanhada de provocações políticas e futebolísticas contra o Paraguai.

Segundo a reportagem, o conteúdo ficou no ar por cerca de uma hora em pelo menos três painéis publicitários da cidade. A montagem trazia a frase “Brasil mandou e desmandou no campo e na política” e exibia o político sentado sobre as costas de Gustavo Gómez, puxando-o pelos cabelos. No canto inferior, aparecia ainda a provocação “o Hexa é nosso”.

A exibição da imagem gerou revolta entre moradores. Um dos telões foi destruído durante a confusão, enquanto equipes policiais acompanharam a situação para evitar confrontos e preservar a segurança no local, de acordo com relatório do Departamento de Segurança Turística do Paraguai.

As empresas Fast Print e Publimix, responsáveis pelos painéis, afirmaram que os sistemas foram alvo de invasão hacker. Em nota, disseram que o conteúdo teria sido exibido por meio de “manipulação não autorizada” das telas publicitárias.

As empresas também informaram que estão colaborando com as autoridades competentes e com os responsáveis técnicos para esclarecer o episódio, identificar os autores e definir as responsabilidades. Uma denúncia criminal foi formalizada junto à Promotoria de Crimes Cibernéticos do Paraguai.

A New Zone, citada no caso, afirmou que não participou da divulgação da montagem. A empresa disse ter solicitado esclarecimentos imediatos à companhia responsável pelos anúncios e também pedido a retirada das imagens.

Até a última atualização da reportagem original, não havia informações sobre quem criou a montagem nem sobre os responsáveis pela invasão do sistema que teria permitido a exibição do conteúdo nos telões.

A Prefeitura de Cidade do Leste também abriu uma investigação administrativa para apurar o caso. Em vídeo publicado nas redes sociais, a administração municipal informou que formalizou uma denúncia na Fiscalía, órgão paraguaio equivalente ao Ministério Público no Brasil.

A repercussão chegou ao presidente do Paraguai, Santiago Peña, que se manifestou nas redes sociais e afirmou ter ordenado ao Ministério de Obras Públicas e Comunicações a retirada das estruturas.

"Lamentamos os cartazes ofensivos instalados em Cidade do Leste. Esse tipo de ação não contribui para o entendimento nem para o respeito que devem prevalecer entre os povos.

O Paraguai está vivendo um dos seus melhores momentos. Cresce, atrai investimentos e avança com força rumo ao futuro. Talvez isso incomode alguns. A nós, isso motiva a continuar trabalhando para que o gigante que é o Paraguai siga crescendo e ocupando o lugar que merece.

Ordenei ao MOPC a retirada de todas essas estruturas, assim como de qualquer outra instalação irregular que ocupe espaços públicos, no âmbito das atribuições legais que a instituição vem exercendo em diferentes pontos do país. O Paraguai seguirá em frente".

O episódio provocou tensão em uma região de intensa circulação entre brasileiros e paraguaios. As autoridades agora investigam tanto a origem da montagem quanto as circunstâncias técnicas que permitiram sua exibição nos painéis publicitários de Cidade do Leste.