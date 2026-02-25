Chuvas extremas deixam 31 mortos e 36 desaparecidos em MG

247 - As operações de resgate em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata Mineira, avançam pela madrugada após as chuvas extremas que atingiram a região e provocaram deslizamentos de terra, destruição e mortes. Até o momento, 31 óbitos foram confirmados e 208 pessoas já foram resgatadas. Outras 36 seguem desaparecidas.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base em dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e autoridades estaduais. Segundo a corporação, os trabalhos não serão interrompidos, apesar das condições adversas.

O tenente Henrique Barcellos, do CBMMG, afirmou que as equipes permanecem mobilizadas, seguindo os protocolos de segurança. “Vamos atuar dentro do protocolo, respeitando os limites de segurança, mas empenhando as equipes, assim como já fizemos na última madrugada”, declarou em entrevista à Itatiaia.

O cenário permanece instável devido à continuidade das chuvas, o que amplia os riscos nas áreas afetadas. O próprio tenente destacou os desafios enfrentados pelas equipes de resgate. “A dificuldade é aliar segurança e efetividade nos recursos. Nós temos um cenário que com a chegada da chuva continua instável. Então, as equipes precisam trabalhar num ambiente que já é caótico, trazendo segurança e efetividade para que esses recursos realmente cheguem até as vítimas”, analisou.

De acordo com Alexandre Nascimento, diretor da Nottus Meteorologia, o volume de chuva registrado foi excepcional. Em apenas quatro horas, precipitou o equivalente ao esperado para quatro dias inteiros, o que ajuda a explicar a dimensão dos danos registrados na região.

Identificação das vítimas

Em Juiz de Fora, foram confirmados 25 óbitos. Desses, 14 corpos já foram liberados para as famílias, dois aguardam reconhecimento e quatro passam por procedimentos de necropsia.

No município de Ubá, seis mortes foram registradas em decorrência de soterramentos — três mulheres, com idades entre 32 e 77 anos, e três homens, entre 35 e 74 anos. Cinco corpos já foram liberados aos familiares, enquanto um permanece aguardando reconhecimento.

As buscas continuam em meio à instabilidade climática e ao risco de novos deslizamentos, enquanto autoridades reforçam o monitoramento das áreas afetadas e a mobilização das equipes de emergência.