Alckmin anuncia R$ 800 a desabrigados por chuvas em Minas Gerais

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (24) a liberação de R$ 800 por pessoa desabrigada em municípios atingidos pelas fortes chuvas em Minas Gerais. O valor será transferido às prefeituras para atendimento emergencial das famílias afetadas.

Além do auxílio financeiro, o governo federal vai antecipar os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para moradores das áreas impactadas pelos temporais.

A medida ocorre após as chuvas deixarem ao menos 29 mortos no estado desde segunda-feira (23), conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do total de vítimas, 22 foram registradas em Juiz de Fora e sete em Ubá.

Há pelo menos 40 desaparecidos — 37 em Juiz de Fora e três em Ubá. Diante da gravidade da situação, a prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública. As aulas na rede municipal e o atendimento nas creches estarão suspensos entre quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, devido à continuidade das chuvas.

Segundo Alckmin, já foram enviados à região o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário nacional de Defesa Civil e o ministro em exercício da Saúde, Adriano Massuda, para coordenar as ações emergenciais.

O Exército Brasileiro mobilizou helicóptero, viaturas e tropas para apoiar as operações de resgate e a logística, atuando em conjunto com bombeiros e defesas civis locais. O Ministério da Saúde também deslocou equipes da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento às vítimas.