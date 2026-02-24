Zema diz que tragédia em Minas causada pelas chuvas requer união sem ideologia

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou nesta terça-feira (24) que o governo estadual entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para oferecer apoio após as fortes chuvas que devastaram parte da Zona da Mata.

O Executivo estadual anunciou a liberação de R$ 38 milhões para Juiz de Fora e R$ 8 milhões para Ubá, totalizando R$ 46 milhões em repasses emergenciais.

“Eu estava no noroeste de Minas, mas o vice-governador já esteve com a prefeita. Num momento como esse não há partido político, não há ideologia, há somente soma de esforços”, afirmou.

Segundo os dados apresentados, ao menos 24 pessoas morreram em Juiz de Fora e outras seis perderam a vida no município de Ubá em decorrência do temporal. Diante da gravidade da situação, o governo estadual decidiu antecipar recursos que já seriam destinados às prefeituras.

O chefe do Executivo mineiro também mencionou contato com integrantes do governo federal. “O diálogo é permanente. Existem verbas federais pra pontes”, declarou Zema, ao comentar a interlocução com ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As medidas anunciadas buscam acelerar a reconstrução das áreas atingidas e ampliar a assistência às populações afetadas pelas chuvas na Zona da Mata, enquanto as autoridades seguem mobilizadas para enfrentar os impactos do desastre climático.