Sobe o número de mortos pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá

247 - Subiu para 30 o número de mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira, após as fortes chuvas que atingiram a região. Os dados foram divulgados pelas autoridades locais e pelos órgãos de resgate, que seguem atuando nas áreas afetadas.

De acordo com as informações oficiais, mais de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas nos dois municípios e passaram a depender de acolhimento oferecido pelo poder público. Em Juiz de Fora, a gravidade da situação levou a prefeitura a decretar estado de calamidade pública e a suspender as aulas em todas as escolas da rede municipal.

Na principal cidade da região, ao menos 98 pessoas foram resgatadas com vida pelas equipes de emergência. Já em Ubá, a cerca de 10 quilômetros de Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros confirmou seis mortes provocadas pelo temporal. O transbordamento de um rio na noite de segunda-feira (23) deixou a Avenida Beira Rio completamente inundada, ampliando os danos urbanos.

O cenário de destruição inclui imóveis alagados, vias interditadas e estruturas públicas comprometidas. As autoridades seguem monitorando áreas de risco, enquanto equipes trabalham na assistência às famílias atingidas.

No âmbito federal, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou medidas emergenciais para apoiar os municípios da Zona da Mata. Em declaração à imprensa no início da noite desta terça-feira (24/2), ele informou que o Governo do Brasil vai liberar R$ 800 para cada pessoa que tenha ficado desabrigada após as chuvas.

O recurso será transferido às prefeituras responsáveis pelo atendimento direto às vítimas. Até o momento, oito municípios foram identificados como os mais afetados pelo temporal. A medida integra o conjunto de ações voltadas à mitigação dos impactos sociais e à reconstrução das áreas atingidas pela enchente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (24) um alerta de “grande perigo” devido ao volume elevado de chuvas previsto para 607 municípios brasileiros. O aviso meteorológico, divulgado pelo próprio Inmet, abrange áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste e indica possibilidade de impactos significativos até o fim da semana.