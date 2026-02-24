Inmet emite alerta máximo de chuva para 607 cidades

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (24) um alerta de “grande perigo” devido ao volume elevado de chuvas previsto para 607 municípios brasileiros. O aviso meteorológico, divulgado pelo próprio Inmet, abrange áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste e indica possibilidade de impactos significativos até o fim da semana.

Segundo informações do Inmet, o alerta teve início às 9h45 desta terça-feira e permanecerá em vigor até as 23h59 da próxima sexta-feira (27/2). A previsão aponta para acumulados expressivos de precipitação, com volumes que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou superar 100 milímetros ao longo do dia.

As áreas sob maior atenção incluem municípios de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná. O estado do Rio de Janeiro está integralmente incluído no aviso, assim como o Espírito Santo, que também deve enfrentar condições climáticas severas.

De acordo com o órgão meteorológico, o cenário representa alto risco de transtornos associados às chuvas intensas. Entre os principais perigos estão alagamentos de grandes proporções, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em cidades que possuem áreas classificadas como de risco geológico.

O Inmet destaca que o volume acumulado pode provocar impactos significativos na infraestrutura urbana, afetando mobilidade, moradias e serviços essenciais. A combinação de solo encharcado e precipitação persistente aumenta a probabilidade de ocorrências graves, sobretudo em regiões já vulneráveis.

O alerta de “grande perigo” é o nível mais elevado na escala de avisos meteorológicos do instituto, indicando situação potencialmente crítica e exigindo atenção redobrada das autoridades locais nas áreas atingidas.