Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é liberada nos EUA após prisão

247 - A empresária Amanda Vasconcelos, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi liberada pelas autoridades dos Estados Unidos após ter sido detida durante uma abordagem de trânsito no estado da Flórida. A prisão ocorreu depois que ela desobedeceu a uma ordem de parada emitida por agentes durante uma fiscalização, permanecendo em deslocamento mesmo com a viatura policial acionando luzes e sirenes, segundo informações oficiais reportadas pelo F5.

De acordo com a polícia do Condado de Orange, Amanda passou uma noite detida em uma unidade penal local e, posteriormente, foi apresentada em audiência de custódia no Tribunal do Condado de Orange. Na ocasião, a Justiça fixou uma fiança no valor de US$ 500, aproximadamente R$ 2,6 mil pela cotação atual, quantia que foi paga para que ela responda ao processo em liberdade.

Ainda segundo os registros judiciais, a empresária deverá manter o endereço atualizado junto às autoridades e comparecer às audiências que venham a ser marcadas no decorrer do processo. O nome dela deixou de constar na lista de detentos do condado após a liberação.

Amanda Vasconcelos responde a duas acusações formais: tentativa de evasão policial, considerada a infração mais grave, e condução de veículo com a carteira de habilitação vencida no estado da Flórida. Embora não resida nos Estados Unidos, ela costuma viajar com frequência ao país acompanhando o marido e os dois filhos do casal.

Procurada após a divulgação do caso, a assessoria de imprensa da dupla sertaneja Henrique & Juliano não se manifestou até a publicação das informações.