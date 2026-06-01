Ex-namorada relata mudanças em Gabriel Ganley após uso de anabolizantes

247 - A ex-namorada de Gabriel Ganley, Catarina de Moura, relatou as mudanças que percebeu no corpo do fisiculturista após o uso de anabolizantes. As informações são do Fantástico, que exibiu reportagem sobre a trajetória do atleta e a repercussão de sua morte.

Gabriel Ganley foi encontrado morto no apartamento onde morava, no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a reportagem, um laudo provisório do Instituto Médico Legal apontou morte súbita provocada por um problema cardíaco. A polícia ainda aguarda o laudo definitivo, que deve incluir o resultado do exame toxicológico.

O caso reacendeu o debate sobre o uso de anabolizantes e a banalização de hormônios no universo do fisiculturismo e das redes sociais. Gabriel havia se tornado um dos nomes mais conhecidos da nova geração da modalidade, depois de ganhar visibilidade como representante do chamado fisiculturismo natural, sem uso de substâncias anabolizantes, e posteriormente aparecer tomando uma injeção diante das câmeras.

Catarina de Moura e Gabriel Ganley tiveram um relacionamento em 2024. Depois da separação, os dois voltaram a se ver em 2025, período em que ele já havia alcançado maior projeção nas redes sociais e no fisiculturismo.

Ao Fantástico, Catarina afirmou que ficou impressionada ao reencontrar Gabriel fisicamente diferente. “Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada, muito feliz, claro, mas chocada. Porque eu estava acostumada com um menino, magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande. Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência, sabe? Só queria mesmo que ele fosse lembrado por todo mundo como esse menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo”.

A declaração da ex-namorada reforça a dimensão pessoal da trajetória de Gabriel, marcada por uma ascensão rápida nas redes sociais e por transformações físicas associadas à busca por performance e reconhecimento no fisiculturismo.

Segundo a reportagem, a morte do atleta colocou novamente em discussão os riscos do uso de anabolizantes. Em chamada exibida pelo Fantástico, um médico afirmou que “Não tem evidência científica de uso seguro”.

Gabriel Ganley ganhou notoriedade entre seguidores do fisiculturismo e de conteúdos sobre musculação, especialmente por expor sua rotina, evolução física e escolhas relacionadas ao esporte. A repercussão de sua morte mobilizou fãs, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória nas redes sociais.

O laudo definitivo do IML e o exame toxicológico devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte. Até lá, a investigação segue em andamento, enquanto o caso permanece como alerta sobre a exposição, a pressão estética e os riscos associados ao uso de substâncias hormonais no ambiente esportivo e digital.