Filho de Wagner Moura rebate fake news sobre apoio a Trump

247 - O filho do ator Wagner Moura, Bem Moura, de 19 anos, usou as redes sociais neste sábado (24) para rebater especulações de que apoiaria Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O jovem negou qualquer alinhamento político com o republicano e afirmou sentir repulsa por ele, após usuários associarem suas interações nas redes a um suposto apoio ao governo norte-americano.

Bem afirmou que raramente se posiciona publicamente e criticou o que classificou como distorção. “Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instragram. Essa nova rede de especulação social é bizarra. Se toquem, porra”, escreveu.

Bem vive em Los Angeles há cerca de sete anos. A mudança da família para os Estados Unidos ocorreu no período em que Wagner Moura passou a ampliar sua atuação no mercado internacional. Em outras ocasiões, o ator já explicou que a decisão teve motivação estritamente profissional, ligada a novos projetos fora do Brasil.