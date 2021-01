Governadores acertam cota extra da vacina para o Amazonas

De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), a ideia é que o governo amazonense fique com 5% do total de novas doses de vacinas contra a Covid-19 e os demais estados façam o rateio proporcional do restante edit

247 - Os governadores de pelo menos 22 estados acertaram na noite dessa quinta-feira (21) o repasse para o Amazonas de uma cota extra das vacinas contra o coronavírus que devem receber nos próximos dias. A informação foi publicada pela coluna de Andréia Sadi. De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), a ideia é que o governo amazonense fique com 5% do total de novas doses e os demais estados façam o rateio proporcional do restante.

Em um grupo no WhatsApp, Dias defendeu junto aos governadores que o Amazonas receba uma parte maior dessas novas doses, devido à "transmissibilidade alta" de casos de coronavírus.

O chefe do Executivo piauiense participou da reunião de um grupo de trabalho que discute o colapso do sistema de saúde em Manaus (AM), que sofre até com a falta de oxigênio. O governo da Venezuela também prestou solidariedade e enviou caminhões carregados com tubos desse elemento químico para a capital amazonense.

O Amazonas também identificou o sumiço de 60 mil vacinas contra a doença.

Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que o governo Jair Bolsonaro sabia do iminente colapso do sistema de saúde amazonense 10 dias antes da crise.

De acordo com o procurador da República Igor Spindol, a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de Covid-19 em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve liberar, nesta sexta-feira (22), o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da Coronavac, e 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca devem chegar ao País.

O conhecimento liberta. Saiba mais