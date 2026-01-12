Jovens se reencontram após episódio no Pico Paraná e encerram história: "eu confiei em você" (vídeo)

247 - Mais de uma semana após o episódio que mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção do país, Roberto Farias, de 19 anos, e Thayane Smith se reencontraram pela primeira vez para falar sobre o que aconteceu durante a trilha no Pico Paraná. O encontro, realizado em uma praça de Curitiba, marcou o fim de um período de silêncio entre os dois e selou uma despedida após a experiência extrema vivida na virada do ano.

A história do jovem que ficou cinco dias perdido na Serra do Mar, no Paraná, foi exibida pelo Fantástico, da TV Globo, e revelou não apenas os riscos da trilha, mas também os impactos emocionais deixados pelo episódio. O reencontro trouxe à tona sentimentos de culpa, frustração e alívio, em um diálogo curto, porém carregado de significado.

Durante a conversa, Thayane pediu desculpas por ter seguido adiante na descida da montanha. "Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso ia acontecer", disse.

Roberto, por sua vez, respondeu de forma contida, demonstrando que a confiança havia sido abalada.

“Eu confiei em você. E o que eu tenho pra dizer é se cuida, Deus te abençoe muito", afirmou.

O desaparecimento de Roberto ocorreu após os dois se separarem durante a descida do Pico Paraná, a montanha mais alta do Sul do Brasil, com 1.877 metros de altitude. Embora tenham chegado juntos ao topo para assistir ao nascer do sol de 2026, o retorno acabou se transformando em uma situação de risco extremo. Roberto passou mal, ficou para trás e acabou errando o caminho, iniciando dias de sobrevivência na mata.

Durante o período em que esteve perdido, Roberto percorreu mais de 20 quilômetros em terreno acidentado, perdeu a bota e os óculos e precisou controlar o nervosismo para seguir em frente.

“Me controlei, eu falei, não, eu vou chegar no meu destino, eu quero encontrar minha família”, relatou ao Fantástico.

Resgatado no quinto dia após conseguir sair da mata e chegar a uma fazenda, o jovem recebeu atendimento e fez questão de agradecer pessoalmente aos bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), responsáveis pelas buscas. O comandante da equipe reforçou que, em situações semelhantes, a orientação é permanecer parado em local seguro.

“Se você tivesse ficado no lugar, duas horas da tarde tinha uma equipe nossa aqui já descendo, ela tinha encontrado você naquele mesmo dia”, afirmou o comandante.

Além do impacto físico e psicológico, o episódio provocou reflexos na vida pessoal de Roberto. Segundo a família, o período de angústia contribuiu para uma reaproximação entre parentes que estavam afastados. “Foi a reconciliação”, resumiu a irmã, Renata.

Apesar da tentativa de diálogo no reencontro, Roberto e Thayane decidiram não retomar contato. A experiência, segundo ambos, deixou marcas profundas e uma lição definitiva sobre os limites da confiança e da preparação em trilhas de alto risco.

“Foi um belo nascer do sol de 2026”, disse Roberto. A frase, dita após o reencontro, simboliza não apenas o objetivo inicial da trilha, mas também o encerramento de um capítulo marcado por sobrevivência, reflexão e despedida.