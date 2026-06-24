Juíza nega liminar de urgência pedida por Ana Paula Renault contra Adrilles Jorge

247 - A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de tutela de urgência apresentado pela influenciadora e ex-BBB Ana Paula Renault contra o vereador de extrema direita Adrilles Jorge. A ação movida por Ana Paula buscava a retirada imediata de conteúdos publicados nas redes sociais do parlamentar, além de pleitear uma indenização por danos morais. As informações foram divulgadas no portal Metrópoles.

De acordo com a decisão proferida nesta segunda-feira (23), o juízo concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão da medida liminar. A magistrada responsável pelo caso enfatizou que os fatos em debate envolvem manifestações direcionadas a uma pessoa pública e estão inseridos em um contexto de interesse social generalizado.

O entendimento da magistrada

Na fundamentação da sentença, a juíza pontuou que a participação voluntária de Ana Paula Renault em um reality show de alcance nacional resulta, inevitavelmente, em uma exposição ampliada ao escrutínio da sociedade. Essa condição, segundo o entendimento jurídico, expande o espaço para críticas, opiniões e avaliações externas, deixando figuras públicas sujeitas a posicionamentos mais contundentes e desconfortáveis, sem que isso configure motivo para a censura prévia dos conteúdos.

Além do mérito sobre a liberdade de expressão, um detalhe técnico chamou a atenção do tribunal: a procuração anexada pelos advogados de Ana Paula foi assinada em data anterior à própria publicação das postagens questionadas. Para o juízo, essa inconsistência cronológica exige maiores esclarecimentos e um aprofundamento probatório, o que inviabiliza uma determinação de urgência baseada puramente na análise inicial dos autos.

Próximos passos e a posição da defesa

Diante dos elementos apresentados, o tribunal concluiu que a apuração de eventuais ilicitudes nos posts e a real extensão de danos morais dependem de uma instrução processual completa, assegurando a produção de provas e o direito ao contraditório. Com isso, os conteúdos questionados permanecerão no ar nas plataformas digitais até o julgamento definitivo do mérito.

Em nota, o advogado de Adrilles Jorge, Antonio Lafaiete Ribeiro Papaiano, celebrou a decisão liminar e reforçou a tese de defesa baseada nas garantias constitucionais. O defensor destacou as seguintes declarações sobre a decisão:

“A decisão representa o reconhecimento de que a liberdade de expressão e o direito à crítica não podem ser restringidos por medidas liminares sem demonstração inequívoca de ilegalidade.”

A defesa do parlamentar ainda sustentou que as manifestações ocorreram dentro de um cenário de embate político e ideológico legítimo, envolvendo uma personalidade com ampla projeção midiática. O processo seguirá agora o seu rito regular na primeira instância até a sentença final.