Ana Paula Renault fala sobre luto após vitória no BBB 26 e define trajetória como missão

247 - A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, comentou pela primeira vez o impacto emocional vivido durante o reality show após conquistar o prêmio milionário da edição. Em entrevista exibida na manhã desta quarta-feira (22), a jornalista falou sobre o luto pela morte do pai e classificou sua participação como parte de uma missão pessoal.

Recebida por Ana Maria Braga nos estúdios do programa Mais Você, a vencedora afirmou que ainda não conseguiu descansar desde que deixou a casa, mas destacou o acolhimento recebido pela família nos primeiros momentos após o fim do programa.

Dois dias antes da final, Ana Paula foi informada sobre a morte do pai, Gerardo Henrique Renault, aos 96 anos. Mesmo diante da perda, ela decidiu permanecer na disputa até o fim, o que marcou profundamente sua trajetória na edição.

Ao comentar sua entrada no reality, a jornalista destacou que sua participação foi pensada e compartilhada com a família. "Claro que eu entrei com uma missão, inclusive foi o que conversei com o meu pai. Quando eu recebi o convite, eu conversei com ele. Envolve toda minha família. Não é uma decisão unilateral", afirmou.

Ana Paula também relembrou sua primeira passagem pelo programa, em 2016, quando foi expulsa após um episódio de agressão. Segundo ela, a experiência anterior foi determinante para sua postura no BBB 26. "Eu era mais nova, menos cansada e mais inconsequente. Acho que [minha experiência] me ajudou a concluir isso. Eu fui interrompida de forma abrupta, expulsa", disse.

A campeã reconheceu que, na ocasião, acabou reagindo às provocações dentro da casa. "Eles tentaram cravar essa expulsão, e eu cedi aos estímulos. A minha expulsão foi legítima. Só que eu voltei!", completou.

Sobre sua estratégia no jogo atual, Ana Paula afirmou que adotou uma postura mais consciente e focada em expor os adversários. "Eu percebi que, em determinados momentos, quando a mascara estremecia e caía no chão de vez, eu levava a pessoa ao limite. Minha [estratégia] era expor o jogo das pessoas. Eu tinha uma meta e não mudei de comportamento", explicou.

A jornalista também revelou que o pai foi seu ponto mais sensível dentro da casa. "Meu calcanhar de Aquiles era o meu pai. Eu tentava observar todos os meus adversários para alcançar meus objetivos. Eu sentia necessidade de desmascarar as pessoas para o publico", declarou.

Por fim, Ana Paula resumiu o que considera essencial para vencer o reality: autenticidade. "Eu me permiti ser mal vista, ser verdadeira, a mulher livre que eu sou, em um mundo que não gosta de mulheres livres e independentes", concluiu.

A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 foi considerada histórica, consolidando sua trajetória como uma das mais marcantes do programa e destacando sua resiliência diante de desafios pessoais durante o confinamento.